Volley femminile B1. Jaqueline Kohler sarà il capitano della Zero5 Castellana Grotte

È in corso la terza settimana di preparazione al prossimo campionato nazionale di pallavolo femminile di serie B1 per la Zero5 Castellana Grotte. Affidati i gradi di capitano a Jaqueline Kohler, mentre la giovane Stefania Recchia è stata nominata vice-capitano. L’esperta giocatrice brasiliana (al suo attivo college americani e serie A italiana) era ferma da ben dieci anni ma, “avevo tanta voglia di ritornare a giocare”, ha spiegato in perfetto italiano ma con il suo esotico accento brasiliano, “questo è un gruppo molto giovane con tanta energia ed entusiasmo e questo vale anche per me. Anch’io sono entusiasta e molto carica e sono molto contenta di essere ritornata sul campo, è come se iniziassi nuovamente”.

Un ruolo molto impegnativo il suo che dovrà mettere al servizio della squadra l’esperienza di cui è dotata e la saggezza data dalle sue 39 primavere. Ma a queste responsabilità si è aggiunta anche quella di capitano della squadra. “Faremo anche questa nuova esperienza e lo faccio con molto piacere perché è la prima volta che mi capita nella mia carriera”, e così conclude, “la squadra sta crescendo, stiamo lavorando tanto e stiamo cominciando anche a costruire il nostro gioco di squadra, siamo a buon punto”.

Il secondo allenatore Danilo Milano ha invece fornito aggiornamenti interessanti sull’andamento della preparazione. “Abbiamo iniziato in maniera graduale. Ora stiamo incrementando il lavoro fisico ma al contempo stiamo impostando il lavoro tecnico, del gioco. Le atlete sono molto giovani e quindi è indispensabile la gradualità per la creazione del gruppo squadra. Molti dicono che puntare sui giovani è una scommessa ed è vero, ma questo comporta anche l’innegabile vantaggio di poter assistere giorno dopo giorno alla loro crescita e questo contribuisce a dare a noi tecnici le giuste informazioni per incanalarla correttamente. Nel gruppo c’è un clima molto positivo, le ragazze hanno molta voglia di lavorare, sono propositive, seguono con attenzione i nostri consigli e non si risparmiano. Tutto questo fa ben sperare per il futuro”.