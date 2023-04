B1. Nuovo turno di riposo per la Zero5 Castellana Grotte che attende notizie dagli altri campi

Secondo turno di riposo per la Zero5 Castellana Grotte prima dell’ultimo atto del campionato di serie B1 di pallavolo femminile. Nel frattempo, dopo l’under 18, anche l’under 16 approda alle finali regionali. Ecco i chiaroscuri dello sport, il presente è molto incerto, ma il futuro è roseo. Nell’ultima giornata di B1 c’erano molti scontri diretti, sia in testa che in coda. In testa l’Arzano, dopo due sconfitte, è tornato alla vittoria battendo il Volleyrò per 3-1, Melendugno ha espugnato Pomezia (1-3), rallentandone la corsa, mentre l’Amando Volley ha riposato.

In coda Marsala ha vinto il derby a Terrasini per 2-3, mentre la Zero5 ha perso in casa con la Fiamma Torrese ed il Catania, perdendo a San Salvatore Telesino, saluta la B1 anche matematicamente. La situazione di testa può condizionare la lotta in coda: la Zero5 riposa, ma Marsala riceve Melendugno e Terrasini si recherà a Roma. Questo significa che, a meno di clamorosi risultati, nell’ultima giornata la classifica potrebbe essere quella di oggi, ovvero Marsala 19, Terrasini 16 e Zero5 14. Poi Terrasini riceverà Catania e può andare a 19, insieme a Marsala che verrà a Castellana Grotte. Se si verificasse questa situazione, la Zero5 dovrebbe conquistare tre punti per accedere al play-out con una delle due siciliane.

Ma anche l’accesso al play-out stesso non significa salvezza perché queste partite bisogna vincerle. Insomma la sconfitta casalinga con la Fiamma Torrese ha complicato le cose a dismisura. Dopo il brillante passaggio alla final four regionale dell’under 18, anche l’under 16 accede alle finali. L’under 18 disputerà le finali nel leccese domenica 30. Avrà la semifinale a Casarano in mattinata contro il Tricase, l’altra semifinale sarà tra Cutrofiano e Mesagne. Le vincenti si giocheranno il titolo alle 18:30 a Galatina. L’under 16 targata Klimaitalia Joker Zero5, dopo il 3-0 dell’andata, ha battuto con un altro 3-0 (25-20, 25-10, 25-21) la Cogequ Ve-Ra di Monteroni.