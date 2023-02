B1: prima vittoria casalinga per Castellana Grotte...e che vittoria! P2P Baronissi piegata al tie-break

Vittoria soffertissima, ma meritata. Dopo due set equilibrati e uno da dimenticare, la Zero5 Castellana Grotte riesce a riprendere le redini della gara e battere la quotata P2P Baronissi in un finale assolutamente non adatto ai deboli di cuore. Per la verità, il cambio di rotta era nell’aria perché i progressi, come già detto, sono indiscutibili: nelle prime sette giornate di campionato la Zero5 aveva raccolto solo due punti (a Terrasini), ma nelle successive sei, i punti arrivati sono 9 con 5 risultati utili. Certo, si pecca ancora di continuità, ma arriverà anche quella. Mister Castillo schiera Liguori (21, top scorer), opposta a Del Vaglio (5) Marchesano (10) e Andeng (11) al centro, Salvestrini (7) e Sanguigni (11) in banda, Vianello libero. Entrate Napolitano, Stiaffini e Fanella, non entrata Alikaj. Massimo Ciliberti risponde con Bazzani (17) opposta a Gulino (5), Avellini e Belotti (11) centrali, Soleti (9) e Kohler (16) schiacciatrici, Recchia Stefania libero. Entrate Penna (3), Fabbo e Recchia Alessandra, non entrate Fino e Caffò.

Primo set equilibratissimo fino al 15 pari, poi alcuni errori del Baronissi lanciano la Zero5 in un finale in crescendo chiuso sul 25-18 da un muro di Eleonora Penna. C’è l’attesa reazione avversaria nel secondo set (3-8). La Zero5 riesce a pareggiare a 12, ma sul 15-16, sono le avversarie e trovare un nuovo vantaggio (15-19) ed a controllarlo fino al 21-25 finale. Nel terzo parziale l’equilibrio si spezza prima. Sul 9 pari, le ospiti premono, la Zero5 non risponde e si va sull’11-21, solo parzialmente recuperato prima del 17-25 finale. In altri tempi si sarebbe già messa la croce sulla gara, ma questa Zero5 ha acquisito un bel carattere combattivo che indica crescita “mentale” oltre che tecnica, e così, dopo le scaramucce di inizio set (8-8), c’è una fuga (13-8).

Le campane pian piano risalgono (17-15), sfiorano il pari (22-21), ma nel rush finale cedono il set sul 25-23. Ancora un tie-break (è il terzo nelle ultime 3 gare) e dopo il solito equilibrio iniziale (9-9), è ancora la Zero5 a pigiare sull’acceleratore e chiudere 15-11 con Soleti, due di Avellini e Bazzani. Ancora una bella prestazione di squadra, seppur tra alti e bassi. In evidenza la classe indiscutibile di capitan Jaqueline Kohler ed il sorprendente talento naturale di Stefania Recchia, ma anche una bella prestazione di Vittoria Belotti che ha così dichiarato a fine gara: "Finalmente è arrivata qualche fast, muri un po’ meno, ma sono contenta, è stata una bella vittoria. Abbiamo lavorato bene e continueremo a farlo, abbiamo fatto un bel regalo a Massimiliano per il suo compleanno”.

Proprio coach Ciliberti si è espresso in questo modo: “I progressi si vedono. A Baronissi la partita durò 50 minuti, qui è durata due ore e mezza. Oggi è stata una buonissima prova, con dei blackout certo, ma è stata una grande vittoria contro una squadra che occupa il quinto posto in classifica. Ho visto tanti aspetti positivi da parte delle ragazze in questa gara, tanta difesa, sacrificio e più qualità in attacco. Ora bisogna mantenere questi standard sempre con umiltà e tantissimo lavoro. L’obiettivo stagionale è durissimo ma abbiamo voglia di lottare fino all’ultima giornata”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-POLISPORTIVA 2 PRINCIPATI 3-2 (25-18, 21-25, 17-25, 25-23, 15-11)

CASTELLANA GROTTE: Bazzani 17, Gulino 5, Avellini, Belotti 11, Soleti 9, Kohler 16, Recchia S (L), Penna 3, Fabbo, Recchia A. NE: Fino, Caffò. All. Ciliberti

P2P BARONISSI: Liguori 21, Del Vaglio 5, Marchesano 10, Andeng 11, Salvestrini 7, Sanguigni 11, Vianello (L), Napolitano, Stiaffini, Fanella. NE: Alikaj. All. Castillo