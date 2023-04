Volley femminile B1. Turno di riposo per Castellana Grotte: le chance di salvezza della Zero5

Passate le festività pasquali, nel weekend del 15 e 16 aprile riparte il campionato di serie B1 di pallavolo femminile con la quartultima giornata nella quale la Zero5 Castellana Grotte osserverà un turno di riposo. Si tornerà in campo al Palagrotte sabato 22 aprile alle ore 18:00, per incontrare la Givova Fiamma Torrese. La prossima giornata prevede gli scontri al vertice Melendugno-Arzano e Volleyrò-Amando, e quindi Fiamma Torrese-Terrasini, Marsala-San Salvatore Telesino e Catania-Pomezia. A riposare sarà anche la P2P Baronissi.

La lotta al vertice è apertissima, ci sono tre posti nei play-off per cinque squadre. Sarà determinante la posizione finale perché la prima passerà direttamente alla seconda fase, mentre seconda e terza dovranno superare la prima fase battendo rispettivamente terza e seconda del girone D. La giornata potrebbe essere propizia in particolare per lo United Pomezia. Nel girone E, poi, scenderanno in B2 le ultime due in classifica, ma la penultima potrà beneficiare di un play-out con la terzultima solo se tra le due ci sarà una differenza punti inferiore a 3. Considerando l’Hub Ambiente Catania fuori dai giochi, seppur non ancora matematicamente, rimarrebbe da decidere una retrocessione tra Marsala, Terrasini e Zero5.

Se Castellana Grotte conquistasse il massimo possibile, ovvero 6 punti, andrebbe a 20 e quindi le avversarie dovrebbero raggiungere quota 23 per evitare anche il play-out. Marsala e Terrasini devono conquistare rispettivamente almeno 6 e 8 punti per ritenersi salve, ma potrebbe non essere una cosa facile. Questa è veramente l’ultima chiamata per la Zero5, bisognerà conquistare tutti i punti disponibili e quindi sarà necessario raccogliere tutte le energie fisiche, tecniche e mentali disponibili finché la matematica lascerà anche il minimo spiraglio.