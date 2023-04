Volley A3 playoff ottavi, Bari perde contro Catania

Nulla da fare per il Gruppo Stamplast M2G Green Bari che, in gara 1 degli ottavi di finale playoff, ha rimediato una sconfitta in tre set (24-26, 16-25, 22-25) contro la corazzata Farmitalia Catania.

Dopo un’ottima prima frazione di gioco disputata alla pari con gli avversari e sfumata solo ai vantaggi, la squadra di coach Beppe Spinelli ha faticato parecchio a superare l’imponente muro avversario guidato egregiamente da Rok Jeroncic (7 chiusure a referto per lui) e, seppur lottando fino alla fine, non è riuscita a riaprire i giochi nel terzo game, trafitta dal turno al servizio di Casaro e dai sigilli di Frumuselu.

Con la sconfitta di questa sera la strada per il passaggio del turno si fa tutta in salita per capitan Paoletti e compagni, chiamati ad un’autentica impresa nella decisiva gara 2 in programma domenica 16 al PalaCatania. Per accedere ai quarti di finale, infatti, i biancorossi dovranno battere i siciliani con il risultato di 0-3 o 1-3 ed imporsi nel Golden Set.

Bari - Catania 0-3 (24-26, 16-25, 22-25)

Bari: Martinelli 4, Paoletti 16, Ferenciac 10, Wojcik 7, Giorgio 1, Deserio 6, Rinaldi (L) pos 45%, Leoni, Petruzzelli V., Ciavarella 2, Persoglia, Petruzzelli F., Ciccolella, Marrone (L2). All. Beppe Spinelli – vice all. Francesco Valente.

Catania: Fabroni 1, Casaro 12, Zappoli 18, Battaglia 5, Jeroncic 11, Frumuselu 9, Zito (L1) pos 71%, Tasholli, Maccarone (L2), Nicotra 3, Fichera, Smiriglia, Disabato. All. Waldo Kantor – vice all. Mauro Puleo