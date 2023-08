Volley A2, suonata la campanella della Bcc

Al via la nuova stagione della New Mater Volley Castellana Grotte, società iscritta al prossimo campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. In mattinata il raduno presso la palestra Finix di Castellana Grotte con i primi test, nel pomeriggio la prima seduta di allenamento al Pala Grotte.

Agli ordini dello staff tecnico guidato da coach Simone Cruciani, seguiti dal preparatore atletico Max D’Elia e alla presenza del presidente Michele Miccolis e del direttore sportivo Bruno De Mori, prima sgambata per i 13 atleti che compongono il roster della nuova New Mater Volley (i palleggiatori Fanizza e Rampazzo, gli opposti Bermudez e Princi, gli schiacciatori Pol, Cianciotta, Iervolino e Menchetti, i centrali Ceban, Balestra e Ciccolella e i liberi Battista e Guadagnini). Il programma della settimana prevede sempre la doppia seduta.