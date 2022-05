Volley A2, per la Bcc un accordo triennale con ninesquared

Prima novità ufficiale in vista della stagione sportiva 2022/2023 che vedrà la New Mater Volley Castellana Grotte nuovamente iscritta al campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile: i vertici dirigenziali del club pugliese, infatti, hanno annunciato ufficialmente l’accordo di sponsorizzazione tecnica per i prossimi tre anni con ninesquared.

Fondata nel 2017 da un gruppo di pallavolisti con l’obiettivo di fondere il volley con il lifestyle, ninesquared si presenta come azienda estremamente specializzata nella pallavolo fin dalla scelta del nome, ispirato proprio dalle dimensioni del campo da pallavolo, 9 metri per 9 metri: 9 al quadrato, in inglese ninesquared.

"Siamo molto felici di legare la nostra società ad un’azienda innovativa e specializzata come ninesquared – ha commentato il presidente di New Mater Volley, Nino Carpinelli – Da sempre il nostro club si orienta ai valori della correttezza, del fair play, della lealtà. Oltre alla qualità dei prodotti, ci ha colpito l’entusiasmo e la voglia del nostro nuovo partner di esplorare il territorio pugliese e più in generale il movimento pallavolistico al sud. Ci auguriamo che questo nuovo connubio possa essere di ispirazione per entrambi e possa portarci ai risultati attesi. Lavoreremo a stretto contatto con ninesquared per la realizzazione dei capi, aprendo anche alla vendita dell’abbigliamento sociale verso i nostri fan, con l’obiettivo di creare un unicum sempre più solido tra club e comunità sportiva castellanese".

"Tutto il team di ninesquared è estremamente felice della nuova partnership – ha commentato Lorenzo Gallosti, Ceo di ninesquared – La possibilità di legarsi a una società storica come New Mater Volley è motivo di vanto e di orgoglio, specialmente considerando che rappresenta la prima società che vestirà ninesquared in Puglia, una regione nella quale la pallavolo è seguita e nella quale vogliamo crescere in maniera sempre più capillare. Il presidente Carpinelli, il diesse De Mori e il responsabile della comunicazione Minoia si sono dimostrati da subito molto disponibili e interessati a conoscere il brand, la nostra storia e i nostri prodotti. L’attenzione che hanno dimostrato rispetto alla qualità dei prodotti sposa appieno la nostra filosofia e credo sia stato un fattore determinante nella definizione dell’accordo. Speriamo davvero che questa possa essere l’inizio di una partnership lunga e fruttuosa per entrambe le parti e una vetrina importante per lo sviluppo del nostro brand nel territorio".