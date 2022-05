Volley A2 Bcc, il ds fa il punto a fine stagione: "Rammarico? Non aver chiuso la regular season da quarti"

“Non possiamo parlare di una stagione negativa, anzi. È stato, per diverse ragioni, un anno soddisfacente. Il nostro campionato lo abbiamo fatto al meglio, soprattutto nella prima parte della stagione in cui siamo andati forse anche oltre le nostre aspettative. Purtroppo la pausa dovuta al Covid a cavallo della fine dell’anno ci ha condizionato parecchio e nel 2022 non siamo riusciti a riprendere lo stesso ritmo. Non abbiamo rimpianti per la serie dei quarti. Il rammarico più che altro è legato al fatto di non essere riusciti ad arrivare quarti, posizione che ci avrebbe consentito di giocare in casa la bella”.

Esordisce così Bruno De Mori, il direttore sportivo della Bcc Castellana Grotte per parlare di bilancio della stagione. La formazione è uscita ai quarti di finale per la promozione contro Reggio Emilia, con tutte e tre le gare disponibili giocate.

"E' stato un campionato difficile ed equilibrato con tante partite in cui la differenza si è racchiusa in pochi punti. L’essere stati in linea con quanto ci aspettavamo alla fine bilancia le cose in una stagione partita con un gruppo di giocatori totalmente nuovo e passata anche per momenti delicati come quello del Covid e come il cambio in panchina tra Gulinelli e Barbone. I ragazzi, - ha continuato il ds - sono stati encomiabili e devo sottolineare come il gruppo sia stato eccezionale da chi ha giocato di più a chi ha giocato di meno, ma ha sempre garantito un ottimale livello negli allenamenti”.

“La nostra idea per il prossimo anno è quella di non ripartire da zero, ma di confermare l’assetto della squadra visto in questa stagione. Il prossimo campionato sarà forse anche più difficile con la presenza in serie A2 di due società storiche come Vibo e Ravenna. Proseguire sulla strada già intrapresa e sulle certezze acquisite potrebbe rivelarsi un vantaggio. Peraltro c’è da sottolineare come molte delle individualità, anche se alcune al debutto in Italia o nel torneo di A2, hanno confermato la bontà delle scelte fatte durante la scorsa estate”.