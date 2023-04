Volley A2 playoff, cala il sipario sulla stagione della Bcc

Si ferma ancora una volta al primo turno la post season della Bcc Castellana Grotte. Va alla Pool Libertas Cantù, infatti, gara 3 dei quarti di finale dei playoff promozione del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Dopo i tie break di gara 1 e gara 2, finisce con un rotondo 3-0 (25-21, 25-22, 25-14) la bella del Pala Francescucci.

Gara sempre in salita per la formazione allenata da Giuseppe Barbone che, nei primi due set, è stata brava a reagire con determinazione ai break canturini ma non è mai riuscita a trovare lo spunto per completare la rimonta. Meno equilbrato, invece, il terzo parziale che è servito soprattutto a sancire il passaggio del turno della Pool Libertas e l’eliminazione della Bcc.

Cantù, quindi, raggiunge Bergamo in semifinale (gara 1 già mercoledì sera), mentre la New Mater chiude la propria stagione per la terza volta consecutiva al primo ostacolo dei playoff (oggi con Cantù, l’anno scorso con Reggio, nel 2021 con Brescia). Qualche rimpianto in casa Castellana, soprattutto alla luce della vittoria in trasferta di gara 1 e delle occasioni per chiudere la serie avute in gara 2.

Esplosiva in battuta e poco fallosa in generale (10 ace alla fine e solo 6 errori tra attacco e ricezione), Cantù ha messo in mostra anche un Kristian Gamba ancora top scorer dell’incontro (con 20 punti) e un Alberini lucidissimo. Per Castellana il solo Theo Lopes in doppia cifra con 12 punti.

Pool Libertas Cantù – Bcc Castellana Grotte 3-0 25-21 (27’), 25-22 (30’), 25-14 (26’)

Cantù: Alberini 4, Ottaviani 10, Monguzzi 8, Gamba 20, Preti 12, Aguenier 9, Butti (L), Giannotti. ne Mazza, Galliani, Carucci, Compagnoni, Picchio (L). All. Denora Caporusso, II all. Zingoni, scout Lasio.

Castellana: Longo, Cattaneo 8, Presta 6, Theo Lopes 12, Di Silvestre 6, Zamagni 6, Marchisio (L), Jukoski, Carelli 1, Tiozzo 3, De Santis (L). ne Sportelli, Ndrecaj. All. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.