Volley A2 playoff quarti, la Bcc vuole chiudere la serie con Cantù

Da una parte la possibilità di chiudere la serie e avanzare alle semifinali, dall’altra l’occasione di scongiurare l’eliminazione e tornare a giocarsi l’eventuale bella in Lombardia: obiettivi pesanti in palio mercoledì 19 aprile 2023, con prima battuta alle ore 20,30, tra Bcc Castellana Grotte e Pool Libertas Cantù. Appuntamento con il grande volley al Pala Grotte per gara 2 dei quarti di finale dei Playoff promozione del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile. Si riparte dal successo in rimonta della formazione allenata da Giuseppe Barbone al Pala Francescucci di Cantù: un’impresa che ha aperto alla Bcc Castellana la possibilità di giocarsi in casa il passaggio del turno alle semifinali, un’impresa certificata dalle sole tre sconfitte interne di Cantù in questa stagione. Uno scenario per certi versi inatteso che ha rinnovato l’entusiasmo in casa Bcc Castellana, tanto da portare la società a fissare il costo unico del biglietto di ingresso alla partita di mercoledì 19 a 2 euro (sospesi tutti gli ingressi di favore).

"Vogliamo sentire vicino il calore del nostro pubblico e dei nostri tifosi – ha commentato il presidente della Bcc Castellana Grotte, Nino Carpinelli – Il Pala Grotte ha sempre rappresentato per noi un elemento importantissimo dal punto di vista del sostegno. I tecnici, lo staff e la squadra hanno dimostrato a Cantù grande determinazione, grande voglia di riscatto e anche forza. Gara 2 diventa così una partita importante, ma anche l’occasione per testimoniare ai nostri ragazzi che tutti crediamo in questo percorso. Cantù resta una squadra forte, con individualità di assoluto valore e con un roster di spessore. I playoff restano una strada ricca di difficoltà e insidie. Ma, così come dimostrato in gara 1 in Lombardia, tutto può succedere"

"In questi due giorni, tra la partita di domenica e la prossima, abbiamo lavorato soprattutto per ricaricare le batterie, rinfrescare la mente e rigenerare i muscoli – ha commentato il tecnico della Bcc Castellana Grotte, Giuseppe Barbone – A Cantù, lo sforzo psicologico è stato importante, ma la reazione dal terzo set in poi è stata significativa e ci dà grande fiducia perché testimonia il fatto che in questa serie possiamo starci con valori importanti. Ora contiamo anche sul Pala Grotte perché loro verranno qui per metterci pressione ad ogni punto e dovremo essere ancora pronti a tirarci fuori da queste situazioni in ogni istante della gara. In questa ottica il supporto dei nostri tifosi, anche e soprattutto nei momenti difficili, ovviamente potrebbe risultare fondamentale".