Volley A2, per la Bcc la campanella suona il 19 agosto

È venerdì 19 agosto la data scelta dalla New Mater Volley Castellana Grotte per dare il via ufficiale alla stagione sportiva 2022/2023 che vedrà la società pugliese partecipare nuovamente al campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile.

Raduno alla sede sociale, visite mediche e inizio della preparazione programmato per lunedì 22 agosto i primi appuntamenti ufficiali per atleti e tecnici che avranno così modo di conoscere dirigenti e staff medico-sanitario gialloblù. Dopo l’ufficializzazione della conferma in blocco dello staff tecnico che sarà chiamato a coadiuvare coach Jorge Cannestracci nella guida della prima squadra (Giuseppe Barbone secondo, Pino Calisi assistente e Matteo Pastore scout), intanto, ufficializzate anche le conferme per lo staff medico-sanitario della New Mater Volley.

Max D’Elia sarà ancora il preparatore atletico, così come Francesco Boggia l’osteopata e Andrea Giancaspro il fisioterapista. Giosuè Dell’Area sarà nuovamente il medico responsabile: confermato al 100% il team di professionisti al servizio del gruppo squadra, team che già nelle passate stagioni ha avuto modo di dimostrarsi altamente qualificato e competente.