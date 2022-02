Volley A2, la Bcc fa tre punti con Brescia e rimane agganciata al treno delle top tre

Squadra in casa

Squadra in casa Castellana Grotte

Una vittoria da tre e la possibilità di rimanere ben salda al treno delle top tre. La Bcc Castellana Grotte vince in casa contro Brescia 3-1 e rimane terzo dietro solo a Cuneo e Bergamo. Una vittoria che sancisce il fortino di casa: l'ottava su otto gare disputate.

Brescia parte meglio (3-5), poi è parità 7-7; Brescia rimane in vantaggio fino al 16-16, poi la Bcc fa punto in ace, ma è presto 18-19. Punto a punto al 21-21, il primo finale è degli ospiti 23-25.

I padroni di casa si rifanno nel secondo set (7-4), a muro la Bcc sigla il 15-9 ed è time out per Brescia che però non riesce a fare il suo gioco (20-12). Il finale dice 25-16.

Punto a punto nel terzo set (11-11). La Bcc sorpassa per il 17-15 ed è un mini break che vale il controllo del parziale fino alla fine: 25-19.

Dopo l'8-3 iniziale Brescia si rifa per l'8-6, ma c'è un altro break che fissa il punteggio sul 13-9 e poi sul 16-10. Vola la Bcc: finale 25-17.

Bcc Castellana Grotte – Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 3-1: 23-25 (26’), 25-16 (21’), 25-19 (22’), 25-17 (25’)

Castellana: Izzo 4, Fiore 11, Presta 8, Theo Lopes 22, Borgogno 18, Truocchio 10, Toscani (L), Santambrogio 1, Capelli, Tiozzo. ne Zanettin, Arienti, De Santis. All. Gulinelli, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Brescia: Tiberti 2, Galliani 8, Patriarca 9, Bisi 8, Cisolla 12, Esposito 8, Franzoni (L), Crosatti (L), Mazzone 3, Orazi, Seveglievich. ne Neubert, Ventura. All. Zambonardi, II all. Iervolino D., ass. all. Iervolino P., scout Zamboni.