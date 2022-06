La Zero5 Castellana Grotte giocherà in B1 anche nella stagione 2022-2023

Ora c’è l’ufficialità: la stagione 2022-2023 della Zero5 Castellana Grotte sarà ancora all’insegna della Serie B1, come confermato dalla stessa società pugliese con un eloquente post social. “To B1 continued”, è questo il gioco di parole utilizzato dalla Zero5 per annunciare ai propri tifosi in quale categoria giocherà fra pochi mesi. La stagione 2021-2022 non è stata positiva: la compagine barese ha purtroppo perso i play-out contro la Desi Volley Palmi, una sconfitta che ha sancito la retrocessione in B2.

La stessa Palmi, poi, ha fatto sapere di essere impossibilitata a mantenere la B1 per problemi di struttura ospitante, dunque la composizione del prossimo campionato è apparsa subito come un mistero. Il presidente Anna Tanase era stata comunque più che chiara in vista del futuro: “Siamo al lavoro per una stagione da protagonisti, sono state concluse le prime importanti trattative di mercato per la prossima stagione. Programmazione, organizzazione, senso di appartenenza e lungimiranza sempre al centro della nostra visione aziendale”.