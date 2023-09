Il gran cuore della Zero5 Castellana Grotte: raddoppiata la partecipazione ai progetti educativi

La Zero5 Castellana Grotte rinnova e raddoppia la partecipazione ai progetti educativi di Stalagma e di Caritas. Ben due borse di studio messe a disposizione delle ragazze che frequenteranno a breve il doposcuola "ImpariAMO insieme" per conoscere la pallavolo, entrare in un gruppo squadra, integrarsi, uscire dal guscio ed avere le stesse possibilità di tutti gli altri minori della nostra città. La povertà educativa si combatte così, con le sinergie sul territorio, con l'attenzione ai più piccoli, con la messa a disposizione dei propri talenti. Alla società pugliese è andato il plauso della stessa Stalagma, un ringraziamento di cuore: “Non abbiamo neanche dovuto chiedere, spontaneamente ci hanno contattati per chiedere di poter fare la loro parte. Che bello un mondo così”. Già lo scorso anno l’iniziativa aveva avuto gran successo. Penne, colori, gomme, quaderni, diari, astucci, zaini e quant’altro: è stato davvero tanto il materiale da distribuire alle famiglie con bambini in età scolare che si rivolgono alla Caritas.