Castellana Grotte perde, il commento durissimo del presidente: “Le risate delle nostre giocatrici sono imperdonabili”

La Zero5 Castellana Grotte butta via una grande occasione. Persa la possibilità di andare a punti in casa della Tenaglia Altino, nella nona giornata del campionato di Serie B1 (girone E). Finisce 3-1 (25-17, 26-28, 25-18, 25-23) in favore delle abruzzesi e a fare notizia, a fine gara, è stato il commento del presidente della Zero5, Anna Tanase: “Stasera abbiamo buttato via punti importanti, un vero suicidio. A questo punto della stagione non possiamo più sbagliare, commettiamo troppi errori figli dell’unico denominatore comune, la troppa superficialità. Inoltre vedere gente ridere durante e a fine gara dopo una prestazione del genere è imperdonabile, denota scarsa professionalità, maturità e mancanza di rispetto verso chi lavora incessantemente per il bene della squadra. Noto mancanza di umiltà e presunzione che vanificano il lavoro svolto dalla società e i nostri staff. Siamo amareggiati, arrabbiati e delusi, non ci sentiamo ripagati della fiducia e stima che poniamo in ogni singola atleta, nonostante ognuna sia messa nelle migliori condizioni per affrontare ogni singola seduta di allenamento e gara. Ci aspettiamo una immediata inversione di rotta, anzi la pretendiamo e non escludo che dalla prossima settimana ci possano essere dei cambiamenti”.