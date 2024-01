Volley femminile. Castellana Grotte è pronta ad affrontare un 2024 ricco di emozioni

La Grotte Volley è pronta per il nuovo anno. Procede spedita la stagione targata 2023-2024 del Presidente Tanese, dal settore giovanile alla prima squadra la Grotte Volley Castella, pienamente in linea con quelli che sono gli obiettivi stagionali prefissati a inizio anno. I due comparti del club castellanese, la scuola di pallavolo femminile e la prima squadra di B1 inorgoglisce a pieno la proprietà : “Per noi, da sempre i giovani non sono contorno, ma risorsa vera” - queste le parole del presidente, pienamente soddisfatta del lavoro sin ora svolto dal suo staff, che vede primeggiare tutte le formazioni giovanili in ogni campionato di categoria, che guarda ad un futuro prossimo molto entusiasta, visto gli interessanti nuovi giovanissimi profili, come ben sappiamo i giovani da sempre, al centro della mission societaria, a cui attingere per il campionato di B1.

La formazione di mister Ciliberti appaiata all’ottavo posto in classifica del Girone E di B1 prosegue il lavoro in palestra, pronta ad affrontare in trasferta dopo la lunga pausa, la formazione siciliana del Marsala il 13 gennaio in trasferta. Un momento di pausa dal campionato ma ricco di appuntamenti e allenamenti congiunti per affinare al meglio tecnica e tattica di gioco per affrontare al massimo l’ultima parte di campionato, che siamo assolutamente certi, sarà ricco di emozioni straordinarie per tutti.