Giovane e pugliese DOC: Castellana Grotte si affida alla promettente Vittoria Daprile

Pubblicata la composizione del girone E nel quale è inserita la Zero5 Castellana Grotte per il prossimo campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Si aggrega alla squadra la giovanissima schiacciatrice Vittoria Daprile. Tanti chilometri da percorrere, anche quest’anno! Cinque squadre siciliane (Messina, Terrasini, Marsala e due squadre di Catania), una calabrese (Crotone), tre pugliesi (Fasano, Francavilla Fontana e Grotte Volley), due campane (Arzano e San Salvatore Telesino), due squadre abruzzesi (Teramo ed Altino). In squadra una giovanissima schiacciatrice di Putignano, Vittoria Daprile. Cresciuta nel florido vivaio della Uisp 80 di Putignano, dove si è messa in evidenza conquistando insieme alle sue compagna tanti titoli territoriali con buoni piazzamenti nei regionali in diverse categorie, anche under 18, nonostante abbia solo 16 anni.

“Pratico volley dall’età di 7 anni”, ha reso noto tramite i canali ufficiali del club la talentuosa attaccante, “sono alta 170 cm e frequento il Liceo Economico Sociale a Noci. Oltre ai tanti campionati giovanili, ho giocato fino allo scorso anno in serie D accedendo in un anno anche ai playoff promozione in serie C. Ho fatto anche parte della rappresentativa Pugliese under 15, con la quale ho partecipato al Trofeo delle Regioni a Salsomaggiore Terme, classificandoci none, quindi tra le prime 10 in Italia. Naturalmente sono entusiasta di aver ricevuto questa grande opportunità, ho tanta voglia di imparare e di crescere sotto diversi punti di vista, perciò non vedo l’ora di iniziare!”.