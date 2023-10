B1. Castellana Grotte, una vittoria attesa 5 mesi e mezzo: splendido 3-0 col Crotone

Buona prestazione di squadra e prima vittoria di stagione per la Zero5 Castellana Grotte impegnata al Palagrotte contro la Poseidon Crotone nella quarta giornata del campionato nazionale di volley femminile di serie B1. Finisce 3-0 (25-17, 25-15, 25-21). Questa gara era considerata un banco di prova per la Zero5 impegnata contro una squadra con gli stessi obiettivi. Il risultato parla chiaro: prova superata a pieni voti con due set condotti con la massima concentrazione ed un terzo set in equilibrio fino a metà e poi chiuso con autorità. La formazione pugliese non vinceva dallo scorso maggio, in occasione del play-out di andata contro Terrasini.

Ottima prova per Vera Bondarenko, ma su ottimi livelli anche Giombini, Salamida, Recchia e Belloni. Bene tutte le altre, comprese le giovani Rizza e Daprile al loro esordio casalingo in B1. La festa si completa con la convocazione di Vittoria Daprile nel Club Italia del Sud, dove raggiunge Giorgia Barbone. La giovanissima Barbone e Giorgia Rizza hanno già vissuto questa bella esperienza nello scorso anno. Pressing sin dal primo servizio per la Zero5 con il Crotone che stenta ad entrare in partita. La progressione del set (8-2, 16-7, 21-10 e 25-17) certifica la superiorità in campo. Infortuni di gioco per Sangoi e Cosentino.

Stesso copione nel secondo set nel quale i tecnici effettuano molti cambi, Asteriti per tentare di risollevare le sorti del set (8-1, 16-6, 21-10 e 25-15), Ciliberti per concedere spazio a tutte le sue giocatrici. Terzo set più equilibrato, ma solo fino al 14 pari, quando la Zero5 accelera (17-14) e controlla il vantaggio con solo qualche apprensione nel finale (23-21) chiuso 25-21 con una doppietta di Bondarenko. A fine gara proprio quest’ultima si è così espressa: “Abbiamo giocato bene, ma facciamo ancora troppi errori. Abbiamo trovato degli equilibri e capito come funziona. Siamo pronte ad andare avanti ed affrontare le altre squadre”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-PALLAVOLO CROTONE 3-0 (25-17, 25-15, 25-21)

CASTELLANA GROTTE: Sangoi (1), Belloni (3), Giombini (11), Bondarenko (15), Salamida (9), Gogna (3), Recchia, Bellanca (9), Pinto, Aprile (2), Fino, Rizza. All. Ciliberti

CROTONE: Colombini, Capone (2), Ba Gidere (1), Santambrogio (4), Belotti (6), Kus (6), Maggipinto, Caliò, Cesario (2), Cosentino, Muraro, Sansò (9). All. Asteriti