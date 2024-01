Colpo di mercato per la Zero5 Castellana Grotte: Elena Foresi va a rinforzare la regia

Dopo quasi un mese di sosta, la Zero5 Castellana Grotte riparte con una trasferta impegnativa dal punto di vista tecnico e logistico con i suoi quasi 800 km di distanza. Sabato 13 gennaio alle ore 17:30 a Marsala, la GesanCom ospiterà le pugliesi per la dodicesima giornata del campionato di volley femminile di B1 (girone E). Intanto però, la Zero5 ha annunciato l’arrivo di una palleggiatrice giovane, 23 anni, ma già con discreta esperienza. Si tratta di Elena Foresi, alta 180 cm, nativa di Recanati (Macerata) e residente a Montegranaro. Studia scienze motorie ed ha esordito in B1 a Jesi nel campionato 2020-21.

È quindi approdata in A2 a Ravenna per poi passare a Brescia, sempre in A2. Nei campionati citati ha sempre conquistato i playoff e, nel caso di Brescia, ha raggiunto le finali di Coppa Italia e di promozione in A1. Quest’anno ha cominciato a San Salvatore Telesino, per poi accasarsi con Castellana Grotte. “Sono molto felice di essere qui a Castellana Grotte” - afferma la giovane regista tramite i cani ufficiali del club - “avevo bisogno di nuovi stimoli e, anche se sono arrivata da poco, mi sto trovando molto bene. Ho trovato una società molto organizzata, il ritmo di allenamento è alto e le ragazze oltre ad essere un ottimo gruppo, sono state molto carine nell'accogliermi e nel farmi sentire subito parte di loro. Ringrazio la società per la fiducia accordatami e sono pronta a dare il mio contributo per questa squadra”.

Tornando alla trasferta di Marsala, il prossimo avversario può essere considerato un gruppo molto competitivo per puntare a tornare subito in A2. Al momento, gli obiettivi sono alla portata. La GesanCom è a soli due punti dal terzetto che guida la classifica, grazie a sei vittorie e tre sconfitte, delle quali due al tie-break, in casa con il Catania Volley ed a Santa Teresa di Riva con l’Amando. Riepilogando, ha subìto una sola sconfitta netta (ad Arzano) e tra le mura amiche, a parte il 2-3 con le etnee, ha sempre conquistato l’intera posta in palio. Il tecnico Francesco Campisi può disporre di un gruppo di giocatrici molto esperte, anche di categorie superiori, e non solo per il roster titolare, ma anche per le cosiddette seconde linee, spesso chiamate in causa. Tra loro c’è Giulia Modena, l’ex di turno visto che ha giocato da libero nella Zero5 nel campionato 2020-21.