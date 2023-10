Comincia il campionato di B1: Zero5 Castellana Grotte senza paura sul campo dell'Arzano

Terminata la preparazione iniziata a fine agosto, partono i campionati nazionali di volley femminile di serie B1. Ai nastri di partenza, la rinnovata compagine della Zero5 Castellana Grotte. Esordio previsto per sabato 7 ottobre alle ore 16:00 in quel di Arzano. Debutto casalingo invece domenica 15 ottobre al PalaGrotte contro Terrasini.

“Un precampionato abbastanza positivo, considerato anche che la squadra è totalmente rinnovata, è rimasta solo Stefania Recchia nel sestetto”, commenta Massimiliano Ciliberti, responsabile tecnico della Zero5, “abbiamo disputato tante amichevoli con risultanze positive e altre con diverse situazioni da migliorare durante la stagione. Il gruppo appare molto professionale e sta rispondendo molto bene, siamo soddisfatti, abbiamo tutti molto fiducia in ogni atleta e del contributo che ognuna possa dare durante la stagione. Purtroppo abbiamo avuto l’imprevisto dell’infortunio della brava palleggiatrice Arianna Severin, siamo abituati ormai ad avere problemi in quel ruolo negli ultimi anni ma non ci fasciamo la testa, siamo concentrati a trovare soluzioni. Abbiamo ingaggiato da qualche giorno una ragazza giovanissima e talentuosa che sicuramente potrà mettersi in mostra in questo campionato. Non abbiamo obiettivi particolari, vogliamo disputare una stagione tranquilla e positiva, il livello tecnico del campionato è cresciuto molto rispetto allo scorso anno. Ci sono diverse squadre con grandi obiettivi, ma è difficile fare previsioni, aspettiamo la fine del girone di andata per conoscere i veri valori. Ci sarà da impegnarsi tanto, ma anche da divertirsi in questo campionato”.

Il primo avversario è ormai un classico per la Zero5, la Lu.Vo Barattoli Arzano. Un team molto forte, di prima fascia, che punta da sempre sulle giocatrici del proprio vivaio. Alla guida della squadra Antonio Piscopo, un tecnico molto esperto. Come sempre, anche quest’anno la formazione campana ha subito pochi cambiamenti. Confermato quasi in toto il gruppo che ha dominato lo scorso campionato (per 19 turni in testa alla classifica) giungendo ai playoff per l’A2, persi contro Imola. Un solo arrivo di peso, l’esperta schiacciatrice Camilla Sanguigni.

Tornando a parlare della nuova palleggiatrice della Zero5, si tratta di Gaia Belloni, una giocatrice di soli 19 anni, originaria di Pavia, dove ha maturato le prime esperienze in B1. Alta 172 cm, lo scorso anno ha giocato a Lecco in A2. Diplomata in scienze umane, è iscritta alla facoltà di psicologia. Si è appena aggregata alla squadra, sicuramente non sarà facile per lei, ma sembra ben agguerrita e dichiara: “La società e le compagne mi hanno accolto al meglio. Il gruppo è molto giovane, ma ha ampi margini di crescita. Ci sono sicuramente delle cose da sistemare, ma sono sicura che col tempo daremo il meglio di noi stesse”.