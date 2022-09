La Materdomini finisce nel girone E, Miccolis: "Obiettivo Salvezza"

La Federazione Italiana Pallavolo negli scorsi giorni ha reso noti i calendari dei Campionati di Serie B per la stagione 2022-2023. La Materdominivolley.it Castellana Grotte (inserita nel girone E) inizierà la propria avventura in trasferta il prossimo 8 Ottobre in terra riminese contro la Ventil System di San Giovanni in Marignano mentre la settimana successiva sfiderà nell’esordio casalingo la Novavolley Loreto (AN), seguirà per la terza di campionato il primo derby pugliese in esterna a Modugno programmata per domenica 23 Ottobre.

“Sarà un campionato molto impegnativo – spiega Michele Miccolis presidente della Mater – in considerazione del fatto che le trasferte, per una irragionevole decisione FIPAV, saranno considerevolmente più lontane e rispetto alla trascorsa stagione, si viaggerà, infatti, su tutta la dorsale adriatica con incontri che si spingeranno fino alla Romagna. Tutto questo renderà l’anno sportivo ancora più intenso, ricordo, infatti, la nostra partecipazione al campionato di B con la selezione U19 ed alcuni innesti U17 impegnati contestualmente anche nei rispettivi campionati giovanili. Intanto, proprio in questi giorni stiamo definendo il roster della compagine a cui verrà assegnato l’obiettivo di raggiungere quanto prima la matematica salvezza, traguardo per nulla scontato in considerazione del fatto che in una competizione in cui l’esperienza ha il suo valore aggiunto noi figureremo come la formazione più giovane del torneo. A breve – conclude Miccolis – ufficializzeremo la data del primo raduno con la presentazione dello staff tecnico e dei ruoli dirigenziali con responsabilità logistiche, aspetto a cui quest’anno sto dedicando particolare importanza”.