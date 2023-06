Volley femminile. Quinta stagione consecutiva in B1 per Castellana Grotte

Al via una nuova annata sportiva per società ed atlete della Grotte Volley Castellana, iscritta per il quinto anno consecutivo al campionato nazionale di volley femminile di serie B1 ed alle maggiori competizioni giovanili provinciali e regionali. Siamo alla tredicesima stagione di attività sportiva. Annate difficili quelle appena trascorse, ma l’entusiasmo e l’abnegazione non mancano di certo alle colonne portanti della Grotte Volley: il presidente Anna Tanese in testa insieme ai suoi encomiabili dirigenti e allo staff tecnico e medico sono pronti per salpare nella nuova stagione agonistica.

“Sarà una Grotte Volley con tante novità”, afferma orgogliosamente la presidente Anna Tanese, “siamo al quinto campionato consecutivo di B1 e per noi sarà un nuovo inizio. Stiamo lavorando in maniera incessante su tutti i fronti, da quello societario a quello tecnico, siamo molto determinati e motivati. Oltre alla sfida sportiva bisogna prepararsi a gestire anche l’impatto epocale della riforma dello sport”. Molto chiare anche le linee strategiche per l’allestimento del nuovo roster di prima squadra, “sì, siamo pronti anche su questo”, prosegue l’ex centrale della Grotte Volley, “abbiamo già individuato con il direttore tecnico le atlete che formeranno la nuova compagine, stiamo completando le pratiche burocratiche. La scelta mirata è stata quella di riconfermare solo due atlete della passata stagione. Ci saranno dieci nuove giocatrici, più due eccellenze del nostro settore giovanile. Ci saranno novità anche per staff tecnico e medico con delle new entry di spessore che andranno ad affiancare il già ottimo comparto medico e tecnico”.

Quindi cosa bisogna aspettarsi? “L’obiettivo è disputare una buona stagione con la massima serenità e positività”, conclude la presidente, “rispetto allo scorso campionato il livello tecnico sarà medio-alto con tante formazioni super attrezzate, ma noi diremo sicuramente la nostra. Ovviamente continueremo ad avere il solito occhio di riguardo anche per il settore giovanile che proviene da una stagione entusiasmante. Le nostre ragazze si sono confermate tra le eccellenze del volley pugliese, come testimoniato dagli ottimi risultati raggiunti in tutte le categorie”.