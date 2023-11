Volley B maschile, Cus Bari Pallavolo-Arre'formaggi Turi: 3-0 (25-23, 25-18, 25-9)

Vittoria netta del SNS Cus Bari Pallavolo contro i’Arrèformaggi Turi per 3-0. Più semplice del previsto al pala TermeMargheritadiSavoia del Cus Bari contro un Turi che ha tenuto testa ai cussini solo il primo set. I baresi non si sono mai trovati in svantaggio e hanno chiuso la partita in poco più di 70’ di gioco effettivi. Chi si aspettava una reazione dopo la sconfitta di Molfetta non è stato deluso.

L’SNS Cus Bari Pallavolo esce dal palazzetto barese tra gli applausi delle centinaia di persone che hanno gremito le tribune. Tra loro anche l’Assessore allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli e l’ex sindaco di Turi Onofrio Resta. Grazie a questa vittoria si porta a dieci p unti in classifica e conquista in solitario la terza posizione dietro Grottaglie (13 punti) e Galatone (12 punti).

Coach Mancini ripropone il sestetto titolare con d'Amicis al palleggio opposto a Fuentes, laterali El Moudden e Mastracci con Paradiso e Pennetta al centro, libero Russo. Gli risponde il tecnico Spinelli che schiera Manginelli palleggiatore, Lomurno, Taccone e Romano schiacciatori, Scio opposto, Furio centrale, Dammacco libero. Pronti via, i baresi si portano subito avanti e costringono il Turi a chiedere il primo time out sul 5-2. La scossa del tecnico turese sembra funzionare tanto da riportare il match in parità complice anche alcuni errori, soprattutto in battuta, dei biancorossi. Si combatte punto su punto. Sul 19-19 la partita sembra riaprirsi ma due palle fuori degli ospiti spianano la strada per un vantaggio che resta fino alla conclusione della prima frazione. Nel secondo set il Bari dimostra più continuità e determinazione. Salgono le percentuali di realizzazione di Fuentes e compagni che, nonostante alcuni passaggi a vuoto, chiudono senza particolari problemi la frazione di gioco. Il terzo set è solo una formalità con un Turi che sembra non avere più la lucidità dimostrata all’inizio. Coach Mancini allora sfrutta il vantaggio accumulato (19-7) per dare spazio ai giocatori della panchina: in campo vanno Marrone, Lorusso, Palatella e Ninivaggi. Le loro giocate strappano applausi al pubblico e permettono di aumentare il vantaggio che alla fine sarà di sedici punti.

L’analisi del match nella parole, a fine partita, di uno dei protagonisti: l’opposto Alessandro Fuentes. “Nei primi due set ci stavamo adattando al loro ritmo di gioco – confessa – poi nel terzo abbiamo avuto il merito di accelerare e imporre il nostro. Siamo stati bravi a non cadere nell’errore di rilassarci e mantenere la concentrazione fino alla fine. Battute sbagliate Ancora tante – continua – ma stiamo lavorando in settimana proprio per evitare di regalare questi cambi palla che ci complicano la vita. Mettiamo da parte questi tre punti che ci portano a dieci in cinque partite. Un buon risultato, non voglio dire ottimo, che dimostra il giusto approccio a questo campionato”. Per concludere Fuentes torna sulla forza e capacità di gioco di chi viene chiamato in campo. “In queste partite abbiamo avuto la conferma, se di conferma si vuole parlare, che siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda e che anche chi viene chiamato a giocare a partita in corso fa cose spettacolari e dà il proprio contributo. Questa è la nostra forza”.