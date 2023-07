Volley femminile B1. La Zero5 Castellana Grotte affida la regia ad Arianna Severin

Arianna Severin, torinese, 21 anni, alta 184 cm, palleggiatrice, diplomata al Liceo Linguistico, iscritta a Scienze della Mediazione Linguistica, è una nuova giocatrice della Zero5 Castellana Grotte. Farà dunque parte del roster della formazione pugliese nella stagione 2023-2024 per quel che riguarda il campionato di B1 di volley femminile. Nonostante la giovanissima età, può già vantare tre stagioni in A2 tra Olbia e Torino, dopo la trafila nelle giovanili dove, ad Orago, ha conquistato lo scudetto under 16. “Sono contenta di questa nuova opportunità”, dichiara la giovane regista piemontese, “sarà un’esperienza nuova in una società che mi è subito sembrata intenta a fare il meglio possibile. Le premesse sono interessanti e ho deciso di lanciarmi in questa nuova avventura assieme a tutto lo staff e alle mie nuove compagne. Sarà la prima volta per me in Puglia e sono molto felice di poter giocare e vivere per la prossima stagione in una regione così bella. Spero di poter contribuire al successo della squadra. Non vedo l’ora di conoscere tutti!”.