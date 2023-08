La passione della Zero5 Castellana Grotte per le figlie d’arte: ingaggiata Vera Bondarenko

Si avvicina domenica 20 agosto, la data prevista per il primo raduno della Zero5 Castellana Grotte partecipante al prossimo campionato nazionale di volley femminile di serie B1, girone E. Farà parte della nuova squadra Vera Bondarenko, schiacciatrice nata in Polonia, ma di nazionalità ucraina. Ancora una figlia d’arte tra le atlete della Grotte Volley, edizione 23-24. Oltre a Nicol Giombini per parte di padre e Cate Bellanca e Gaia Pinto, per parte di madre, ci sarà anche Vera Bondarenko, figlia di Tetyana Voronina che ha giocato anche in Italia, vincendo lo scudetto del 2004 con la Foppapedretti Bergamo.

Ma, aldilà della familiarità che sicuramente può aver inciso anche in questo caso, Vera ha delle credenziali di tutto rispetto. Vent’anni, 190 cm, studia economia aziendale, ha già maturato esperienze in B2 (Modena), B1 (San Donà di Piave e Acqui Terme) ed anche in A2 a Sassuolo nel 2021. Nata in Polonia, è di nazionalità Ucraina (di Zaporozhye) ed è arrivata in Italia nel 2016. Ha fatto il suo percorso giovanile ricco di ottimi risultati nei campionati regionali e nazionali, prima in Ucraina e poi nell’Anderlini Modena.

Queste le prime parole di Vera da giocatrice della Grotte Volley: “Sono molto contenta di far parte di questa squadra e anche se sarà un'esperienza nuova per me giocare al sud Italia, spero che possa essere un anno pieno di emozioni. Sono pronta a crescere tecnicamente, a lavorare tanto e ad affrontare questo cammino con un nuovo gruppo, un nuovo staff. Mi aspetto un anno pieno di soddisfazioni e non vedo l'ora di tornare in palestra, conoscere le mie nuove compagne e tutto lo staff”.