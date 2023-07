La Zero5 Castellana Grotte continua a rinforzarsi: nel roster Nicol Giombini e Gaia Pinto

Doppio colpo di mercato per la Zero5 Castellana Grotte in vista del prossimo campionato di Serie B1 di volley femminile. Il primo è Nicol Giombini, originaria di Trento. Schiacciatrice, alta 182 cm, compirà 23 anni a settembre, è diplomata al Liceo Scientifico e frequenta il corso di laurea in Scienze motorie. Figlia d’arte, il papà, Leondino Giombini, ha fatto parte della famosa “generazione di fenomeni”, che i meno giovani certamente ricordano. Dopo diversi titoli conquistati a livello giovanile in varie categorie di età, gioca stabilmente in serie B già da cinque anni. Ha esordito in B1 ad Ancona, quindi due anni a Jesi con promozione dalla B2 alla B1 ed ancora in B1 due anni a Bra, in provincia di Cuneo.

Così si è presentata come neo-giocatrice della Zero5: “Sono felice e non vedo l’ora di cominciare a lavorare e di conoscere compagne e staff tecnico. Mi aspetto una stagione intensa, carica di emozioni e soddisfazioni. Ho voglia di mettermi in gioco e dare il mio contributo alla squadra”.

L’altro colpo è Gaia Pinto, un gradito ritorno. Compirà 19 anni a ottobre: comincia prestissimo sulle orme della mamma Anna Tanese, ex centrale della Grotte Volley ed attuale presidente. A soli 12 anni, titolo provinciale under 12. Esordio assoluto in B2 a 13 anni (a Catania con vittoria per 1-3). Nella stessa annata, vicecampione regionale under 14, bronzo alle finali regionali under 16, quarto posto nell’under 18 e promozione in serie D con il gruppo della Prima Divisione. Promossa in B1 a soli quindici anni nel campionato 19/20, esordisce in campo contro l’Isernia (vittoria per 3-1) il 26 ottobre 2019. Dopo un anno a Polignano in serie C, torna a Castellana in B1 e diventa titolare nel febbraio 2022 a seguito dell’infortunio di Sofia Alberti. Lo scorso anno è rimasta ferma, come ha raccontato ai canali ufficiali del club: “Devo dire che ho sentito la mancanza della pallavolo, ma soprattutto del rapporto che si crea con la squadra e nello spogliatoio e delle emozioni prima della gara. Sono molto contenta e non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne”.