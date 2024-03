Al via il piano assunzioni del Policlinico di Bari: 20 posti per tecnici radiologi e 2 per medici in pronto soccorso

Prende il via il piano assunzioni del Policlinico di Bari con 20 posti a tempo indeterminato per tecnici di radiologia, 2 per medici in pronto soccorso e la pubblicazione di una manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi temporanei per la sostituzione di infermieri, tecnici di laboratorio e ostetriche.

I nuovi tecnici di radiologia, evidenzia la direzione, saranno fondamentali per la copertura dei turni in modo da migliorare il sistema di presa in carico dei pazienti e velocizzare i tempi di esecuzione degli accertamenti di diagnostica per immagini. Le chiamate, previste dal piano triennale del fabbisogno dell’azienda, avverranno attraverso l’ordine di graduatoria del concorso indetto dalla Asl Bari lo scorso anno.

La manifestazione di interesse, invece, si rende necessaria per sostituire circa 60 tra infermieri, tecnici di laboratorio, ostetriche che non sono effettivamente in servizio per varie ragioni (maternità o altri congedi, aspettative). Si procederà con la formazione di graduatorie utilizzabili per il conferimento di incarichi temporanei. Oltre i due medici a tempo indeterminato, per rafforzare l’organico del pronto soccorso arriveranno a tempo determinato di un anno cinque medici in formazione specialistica che hanno superato il concorso pubblico.

La direzione sottolinea che si tratta solo dell’avvio di un piano di potenziamento del personale che continuerà nei prossimi mesi anche per altre figure con l'obiettivo di assicurare stabilità e tranquillità agli operatori, garantendo nel contempo un miglioramento continuo nell'assistenza ai pazienti.