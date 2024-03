Rincari tariffe del Polipark, la richiesta di 4 consiglieri Comunali al sindaco: "Aumenti incomprensibili. Sospenderli al più presto"

Approderà in Consiglio comunale la questione degli aumenti delle tariffe del parcheggio multipiano Polipark vicino al Policlinico di Bari gestito dall'Amtab. I consiglieri del M5S Italo Carelli, Antonello Delle Fontane e Alessandra De Simone, nonché Pietro Albenzio (Decaro per Bari), hanno presentato un ordine del giorno in cui chiedono al sindaco e alla Giunta di eliminare i rincari attivati a inizio marzo: "E' evidente - si legge nel documento - come l'aumento delle tariffe del Polipark penalizzi in primo luogo i dipendenti del nosocomio, su cui soprattutto grava la maggiore spesa, né si vuol pensare che siano proprio loro la sponda su cui la nostra società partecipata, a dir poco in difficoltà e non certo per i prezzi calmierati, voglia adesso fare cassa e su questo basare il risanamento".

Per i consiglieri "si tratta di un aumento esponenziale, incomprensibile pensando che in altri ospedali cittadini dotati di ampie aree di parcheggio come il Di Venere o il San Paolo non si è costretti a pagare il parcheggio per andare a lavorare, parlando peraltro di lavoro nella Sanità Pubblica, ovvero del principale tra i servizi pubblici essenziali, di personale impegnato in lunghi turni orari, e in netta prevalenza di categorie (quali infermieri, operatori sanitari, ausiliari) non certo di alta fascia stipendiale".

Le tariffe sono passate da 1 euro al giorno a 1 euro solo per la prima ora, 2 euro per le prime 2 ore e 2,50 per le successive. E' cresciuta anche quella oraria dalle 23 alle 5, raddippiando da 50 centesimi a 1 euro l'ora: "Nessuna agevolazione - sottolineano i consiglieri - è stata prevista per i dipendenti che utilizzino quell'area di sosta per andare a lavorare. L'unica novità per gli utenti abituali è un carnet di 20 ingressi al costo di 30 euro, andati già esauriti nel primo giorno di vendita".

I consiglieri aggiungono: "La Giunta Comunale, in data 7 marzo , nonostante le rassicurazioni date per le brevi ad alcuni consiglieri, con la Delibera 145, è intervenuta anziché, come ci saremmo attesi, per rimpinguare il numero di carnet immediatamente disponibili, per ribadire e ratificare che sono 200 nella consapevolezza un po’ paradossale che già da una settimana non c’erano più. In data 8 marzo risultano già prenotati 449 carnet e quindi risulta ampiamente raddoppiata la disponibilità prevista dalla Delibera 145 del 7 marzo".

Gli esponenti politici chiedono, dunque, "di adottare gli atti più opportuni verso l’Amtab spa per sospendere con immediatezza la vigenza ogni variazione tariffaria relativa alla sosta presso il Polipark e portare in approvazione una proposta di variazione tariffaria Polipark ridefinita in termini di nuove agevolazioni definite per specifiche categorie di utenti".