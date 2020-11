Noicattaro supera i 200 casi Covid, linea dura del sindaco: coprifuoco anticipato in settimana, nel weekend spostamenti vietati e negozi chiusi

Coprifuoco anticipato in settimana ed esteso a tutta la giornata nei festivi: a Noicattaro il sindaco, Raimondo Innamorato, annuncia la stretta sulle misure anticovid. Alla base della decisione la continua crescita dei contagi nella cittadina (in cui si contano attualmente 219 positivi): un "trend ormai consolidato", afferma il sindaco, che "deve essere arrestato".

"Ho condiviso l'iniziativa (e a breve il provvedimento) con il Prefetto, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL e con il Presidente delle Regione Puglia e non ho registrato alcun elemento ostativo a procedere", annuncia Innamorato in un post su Fb.

In particolare, l'ordinanza dovrebbe prevedere, per i giorni feriali, dalle ore 18 alle ore 5 del mattino il divieto assoluto di mobilità (con conseguente chiusura delle attività non ritenute essenziali), mentre per i festivi il divieto sarà esteso a tutta la giornata (con chiusura anche delle attività di generi alimentari). Saranno sempre consentite le movimentazioni giustificate (con autocertificazione) da motivazioni di lavoro, di salute o estrema necessità.

"Questo provvedimento - spiega il sindaco - risulta necessario per limitare all'essenziale gli spostamenti, ridurre gli assembramenti e per sanzionare "a vista" chi proverà a raggiungere le altrui abitazioni per feste, pranzi o ricorrenze. Sono queste le motivazioni che stanno determinando disagi e sofferenze nelle famiglie nojane e ciò mi ha costretto, con grande rammarico, a prendere una decisione che richiederà ulteriori sacrifici a carico delle attività commerciali. È arrivato il momento di fare sul serio e di affrontare con intransigenza il drammatico momento che ci sta proiettando verso l'oblio", conclude.