Sorpresi senza mascherina, multati in sette a Bari. Festa di compleanno con oltre 50 persone: sanzionata sala ricevimenti a Capurso

Sette persone sono state sanzionate dai carabinieri per il mancato utilizzo della mascherina, nel corso di un servizio coordinato nelle zone della movida a Bari per verificare il rispetto delle recenti prescrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19.

Sorpresi senza mascherina: controlli e multe a Bari

I militari hanno controllato complessivamente oltre 80 persone ed una decina di esercizi commerciali, svolgendo un’importante azione di sensibilizzazione per il rispetto dell’obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie e del mantenimento del distanziamento sociale, sanzionando sette soggetti sorpresi senza mascherina. Inoltre, l’azione di controllo ha permesso anche di verificare, nel Borgo Antico, la mancanza di patente di guida e copertura assicurativa a carico di un ragazzo in sella ad uno scooter, recidivo nel biennio e quindi deferito in stato di libertà per guida senza patente, con conseguente sequestro del mezzo.

Capurso, festa di compleanno senza norme anticovid

A Capurso, invece, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in una sala ricevimenti, ove era in corso una festa per un diciottesimo compleanno a cui stavano partecipando 56 persone: inevitabilmente sono scattate le sanzioni per la violazione delle misure anticovid.

Tre mini 'zone rosse' anti-assembramento a Bari

Intanto, nella serata di ieri il sindaco di Bari Antonio Decaro ha annunciato l'istituzione di tre mini 'zone rosse' tra Bari vecchia, Umbertino e Poggiofranco, in cui sarà vietato sostare dopo le 21 per evitare assembramenti, secondo quanto previsto (pur tra le polemiche) dall'ultimo Dpcm.

