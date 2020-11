Casi Covid in una Rsa a Monopoli, il sindaco: "Eseguiti 90 tamponi tra ospiti e personale, siamo in attesa dei risultati"

Novanta tamponi tra ospiti e personale sono stati eseguiti nelle scorse ore nella Rsa di Monopoli in cui sono stati scoperti alcuni casi Covid. A renderlo noto, ieri sera, il sindaco Angelo Annese nel suo consueto aggiornamento via social: "Domani (oggi, ndr) saranno processati e arriveranno i risultati. A quel punto potremo fare una valutazione circa l’entità del problema", scrive Annese.

Intanto nella cittadina costiera si registra anche un decesso legato al Coronavirus, il primo della seconda ondata: si tratta di un'anziana. A renderlo noto sempre Annese, che nel suo aggiornamento quotidiano comunica anche una buona notizia, ovvero la nascita di un bimbo da una donna monopolitana ricoverata in quanto positiva al Covid: "Questo momento di gioia è stato accompagnato da tanta preoccupazione", spiega Annese, aggiungendo che "la mamma e il piccolo stanno bene e a loro va il nostro augurio più grande".

Infine un nuovo appello rivolto ai cittadini, con l'invito alla prudenza e al rispetto delle regole: "Da qui il mio più accorato appello a tutti voi. Facciamo di tutto per non contagiarci o meglio facciamo tutto ciò che possiamo. Ed in particolare voglio rivolgermi ai genitori. Io so quanto è difficile negare qualcosa ai propri figli e lo so da quando sono anche io padre. Ma oggi è il momento di far capire ai nostri ragazzi che l’uscita con gli amici, la passeggiata al parco e tutto quello che può essere pericoloso per la salute loro e per quella dei loro cari più grandi, si può anzi si deve evitare".