Maltempo sul Barese: ancora freddo e pioggia. Alberi e rami spezzati: disagi per il forte vento

Una domenica ancora segnata dal maltempo, con rovesci e temporali almeno fino a questo pomeriggio, quando è atteso un graduale miglioramento. Pioggia e freddo dunque, non mollano la presa, in questo ultimo weekend di novembre dal sapore decisamente invernale.

In particolare, nella giornata di oggi, domenica 26 novembre, sono previsti, come riporta il sito di 3bmeteo.com, "cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata, sono previsti 7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 939m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare agitato".

Resta valida fino a questo pomeriggio, su tutta la Puglia, l'allerta gialla per il vento: il bollettino della Protezione civile regionale indica "venti da forti a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte". E proprio il forte vento sta causando disagi: numerosi sono stati nelle ultime ore, tra Bari e provincia, gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami abbattuti dal vento e cartelli pericolanti. Nella serata di ieri, in pieno centro a Bari, un albero è caduto in piazza Eroi del Mare, provocando danni alle auto parcheggiate. Al quartiere Japigia, alcuni rami sono stati spezzati dal vento nel complesso del Polivalente. Ancora, in via Fratelli Petruzzelli, al quartiere San Girolamo, alcuni cittadini segnalano un muretto di recinzione crollato.

Nella giornata di ieri, intanto, i primi fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa in provincia, nella zona della Murgia, ma rovesci di gragnola (o neve tonda) si sono registrati anche in diversi centri dell'entroterra, in alcuni casi provocando anche disagi alla circolazione stradale.

Nelle prossime ore, comunque, la situazione meteo dovrebbe migliorare. Per la giornata di domani, lunedì 27 novembre, a Bari gli esperti di 3bmeteo prevedono "cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1568m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare poco mosso".