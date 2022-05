"Non vogliamo guerre, vogliamo lavorare": stop ai pescherecci in Puglia, protesta al porto di Bari

Pescherecci fermi ormai da una settimana, in Puglia, contro il caro gasolio. Oggi la protesta, che già nei giorni scorsi si era fatta sentire in provincia, come a Molfetta, si è concentrata a Bari, dove sono giunte anche delegazioni delle marinerie di Manfredonia, Bisceglie, Trani e Mola hanno protestato in sit-in davanti al varco della Vittoria, all'ingresso del porto.

Nell'area sono stati affissi anche striscioni, con messaggi come "Se il pesce fresco vuoi mangiare, sul gasolio non speculare" e "Non vogliamo guerre, ma solo lavorare". Alcuni momenti di tensione si sono registrati quando i manifestanti, come riportato dall'Ansa, hanno cercato di invadere la carreggiata di accesso al varco portuale: a impedire loro di attraversare la strada e quindi di bloccare l'ingresso del porto sono poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa, con caschi, scudi e manganelli. La situazione è comunque tornata alla normalità dopo una breve interlocuzione con gli agenti della Digos.

Intanto una delegazione di pescatori di Manfredonia si è spostata nel palazzo della Regione per incontrare il dirigente del dipartimento Agricoltura Gianluca Nardone, il vicecapo di gabinetto Domenico De Santis. Si collegherà l'assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia.

La testimonianza: "I costi attualmente superano i guadagni"

"I costi attualmente superano i guadagni - spiegano i manifestanti a BariToday - tre quattro mesi fa riuscimao a coprire con 4-500 euro giornalieri i costi, adesso è impossibile. Spendiamo 1200 euro, ma con imbarcazioni che consumano anche 1700 litri ci vogliono 1500 euro al giorno". La richiesta dei pescatori al Governo è di un prezzo fisso statale per il gasolio: "Noi siamo produttivi, non c'è alle spalle un'azienda. La maggior parte delle volte che usciamo in mare subiamo una perdita. Questo lavorando praticamente 400 ore al mese con ritmi logoranti e così ci troviamo senza stipendio". In mattinata un delegato dei manifestanti sta incontrando un rappresentante della Regione Puglia per discutere della questione.