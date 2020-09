Concluse tragicamente le ricerche di Giuseppe Plantamura: "Trovato cadavere vicino al Pulo di Altamura"

Si conclude in tragedia la ricerca di Giuseppe Plantamura, il 49enne altamurano scomparso a fine giugno. Il suo corpo esanime è stato ritrovato nei pressi del Pulo del comune barese. A darne notizia è il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, facendo seguito ai tanti appelli per il ritrovamento dell'uomo, tra cui quello dell'associazione Penelope. "Questo è un momento di immenso dolore per tutta la comunità - spiega la prima cittadina in un post sui social - Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze ai genitori e ai fratelli".

