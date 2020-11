Usura ed estorsioni, 13 arresti a Bari: in manette anche sei beneficiari di reddito di cittadinanza

Cinque persone in carcere, altre otto agli arresti domiciliari: è scattata all'alba a Bari l'operazione della Guardia di Finanza che ha smantellato un vasto giro di usura ed estorsioni. Tredici in tutto le misure cautelari personali disposte con ordinanza del gip del Tribunale di Bari, che vengono eseguite in queste ore dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria. Tra gli arrestati ci sarebbero anche sei beneficiari di reddito di cittadinanza.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in mattinata nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Bari, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Bari.



*Seguono aggiornamenti

(foto di repertorio)