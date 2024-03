Buche nel nuovo asfalto in viale Orazio Flacco, l'ira di Decaro: "Questo lavoro è una schifezza, lo blocchiamo"

"Non è la prima volta che succede, avevo promesso di fare un video per ogni schifezza realizzata, questa è un'altra schifezza e la blocchiamo". Sono queste le parole di fuoco pronunciate da un irritato Antonio Decaro durante una sua diretta facebook da viale Orazio Flacco: il sindaco di Bari ha commentato negativamente la qualità dell'intervento di ripristino stradale compiuto sulla strada nel pressi del Policlinico.

"Abbiamo fatto 13 sanzioni da gennaio a oggi sulle attività che vengono fatte dai gestori dei sottoservizi - ha detto il primo cittadino - evidentemente le sanzioni non bastano e allora vi prendete un altro sputtanamento oggi".

Secondo Decaro, il lavoro di ricostruzione del manto stradale sarebbe stato compiuto in maniera errata. "Se il ripristino viene fatto in questa maniera, sotto l'asfalto esce il terreno", spiega il sindaco chinato per osservare e verificare i problemi della strada.

Decaro non nomina l'azienda responsabile dell'opera. "Non voglio dire chi è l'autore del lavoro perché sto aspettando risposte dagli uffici, ma ve lo scriveremo nelle prossime - annuncia nella diretta - Nel frattempo stanno venendo i tecnici del Comune e la Polizia Locale così blocchiamo il lavoro e li sanzioniamo".

L'invettiva si conclude con un messaggio perentorio: "Dovranno rifare tutta la pavimentazione stradale oltre alla traccia che hanno fatto male".