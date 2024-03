Primarie di centrosinistra, Laforgia presenta il suo programma per Bari: "I cittadini ieri in piazza sono segnale importante"

"Le cose che si dicono da un palco in un comizio a volte non sono esattamente quelle che si pensano. Credo che Emiliano le abbia poi chiarite alla fine, non ne farei una questione più grande di quella che è. Il palco di ieri era importante per il numero di persone che stavano in piazza, occupiamoci di quelle e non delle cose che si dicono". Lo ha detto questa mattina il candidato alle primarie di centrosinistra, Michele Laforgia, durante una delle tappe della sua campagna elettorale 'Bari per tutte e per tutti'.

Laforgia, che sfiderà Vito Leccese nella gara interna alla coalizione progressista per la scelta del candidato sindaco di Bari alle prossime elezioni amministrative di giugno, ha presentato il suo programma nel quartiere San Paolo: "Si parte da luoghi che io non chiamo più periferie, si parte da un quartiere di Bari, da questo posto che ha un nome importate perché si chiama PalaLaforgia, è intestato a mio zio che era un grande uomo di sport. Racconteremo un po' di cose che abbiamo detto, discusso ed elaborato negli ultimi mesi e anni, una parte del nostro programma, di quello che offriamo alla città".

L'avvocato è appoggiato dai partiti, liste e associazioni ricomprese nella sigla Convezione per Bari 2024. "Questa è una bella città in cui molti sono felici, ma non tutti - ha dichiarato Laforgia - Bisogna cercare di rendere tutte e tutti felici".