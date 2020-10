Il ministro dell'Ambiente Costa visita il Parco dell'Alta Murgia. Emiliano: "Patto tra Governo e la Puglia"

Visita istituzionale, stamane, a Gravina, nella sede del parco dell'Alta Murgia, da parte del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. L'esponente di governo è stato accompagnato dal presidente del Parco, Francesco Tarantini, e dal governatore Michele Emiliano

"La nostra - ha detto Emiliano - è una Regione che dà grande importanza alla questione della bellezza, alla tutela dell’ambiente, alla lotta contro lo sfruttamento della risorsa ambientale. Abbiamo la necessità di ripulire il nostro territorio dagli errori che sono stati compiuti nel tempo ed abbiamo una possibilità, quella data dai fondi molto rilevanti che stanno per arrivare in tutto il Mezzogiorno. C’è di fatto un patto tra il Governo e la Puglia sulla necessità di uscire dalla questione meridionale, non con i soliti mezzi ma per esempio costruendo il più grande acquedotto rurale d’Europa per dare acqua alla nostra agricoltura, uscendo dalla logica di sostegno all’agricoltura tipica del Psr che non porta a nessuna particolare innovazione strategica, connettendo l’eccezionale qualità dei cibi che l’Italia produce, e la Puglia non è da meno a nessuno, alla capacità di trasformazione industriale e di collocamento sul mercato che dia ricchezza attraverso la tutela dell’ambiente e della biodiversità".