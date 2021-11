Lopalco verso le dimissioni: l'assessore pronto a lasciare l'incarico? Aria di rottura con Emiliano

Pierluigi Lopalco verso le dimissioni da assessore alla Sanità? La decisione, secondo quanto riporta l'edizione barese di Repubblica, sarebbe stata presa già qualche giorno fa, e comunicata a Emiliano che avrebbe chiesto all'epidemiologo di ripensarci.

Alla base della decisione, ci sarebbe la mancata condivisione, contestata a Emiliano, delle scelte sulla sanità. Lopalco, secondo quanto scrive Repubblica, dovrebbe comunque restare in Consiglio regionale, dove è stato eletto con 14.500 preferenze.

E nelle ultime ore, un appello a ritirare le dimissioni è arrivato anche da Fratelli d'Italia - in passato più volte molto critica verso l'assessore - attraverso il consigliere Zullo: "L’assessore Lopalco non si dimetta, sfidi il presidente Emiliano sul terreno della buona politica e della buona amministrazione contro clientele e mercato delle vacche. Le dimissioni non si annunciano né si pongono nelle mani del Presidente, si protocollano e si è consequenziali. Lopalco, collega e amico che gode di tutta la mia stima personale e professionale, non avrebbe mai dovuto accettare la carica assessorile perché è noto a tutti la natura totalitaria di Emiliano, troppo ubriacato del potere al punto da averlo utilizzarlo esclusivamente per il potere stesso, trasformando un sistema democratico in un sistema totalitario e tirannico". "Lopalco resti Assessore - conclude Zullo - ma senza seguire e senza coprire le scelte e i passaggi clientelari di Emiliano e senza adoperarsi a passerelle elettorali con Emiliano. Con doti tecniche, abbia il coraggio di sfidare Emiliano sul terreno della buona politica. Sarà Emiliano a sfiduciarlo e non lui a gettare la spugna!”.