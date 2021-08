Regione al fianco dei Comuni pugliesi per l'assistenza ai profughi afghani: "Accoglieremo donne e bambini nella rete dei centri antiviolenza"

"Quello che sta succedendo in Afghanistan richiede il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni. Voglio ringraziare i sindaci pugliesi che hanno chiesto di accogliere i profughi afghani e assicurare loro la volontà dell’assessorato di sostenere i Comuni che attiveranno le reti di accoglienza". Così, in una nota all'assessore regionale al Welfare, Rosa Barone, interviene sulla questione dell'accoglienza ai profughi afghani, per la quale anche i Comuni pugliesi si stanno mobilitando.

"Assieme agli uffici ci stiamo anche interfacciando con i centri antiviolenza pugliesi: l’intenzione comune - spiega ancora Barone - è accogliere le donne e i bambini nella rete di strutture a disposizione, fatta una verifica dei posti utili. Siamo a disposizione del Governo per coordinare gli interventi sui territori. Tutta la comunità pugliese si sta mobilitando, dando ancora una volta prova dello spirito di accoglienza e della grande umanità della nostra terra".



(Foto Ansa da Today.it)