Rinvio riforma Arpal, il gruppo 'Con Emiliano' respinge le critiche: "Noi contro la politica fatta con rancori personali"

"Sull’Arpal sta andando in scena lo spettacolo più triste della politica, quella fatta 'contro' qualcosa o qualcuno e non 'per' gli altri. Una cartolina sbiadita che ritrae il panorama del cattivo gusto". Rispondono con queste parole i consiglieri regionali del gruppo politico 'Con Emiliano' agli attacchi che nelle ultime 24 ore sono stati sferrati da opposizioni e da parti della maggioranza, dopo l'ennesimo slittamento della proposta di legge di riforma dell'agenzia regionale Arpal. La seduta di ieri del Consiglio Regionale aveva infatti deciso il rinvio del provvedimento, su proposta del consigliere del gruppo 'Con Emiliano', Giuseppe Tupputi. La riforma dell'ente regionale comporterebbe la decadenza dell'attuale direttore generale, Massimo Cassano.

La replica alle critiche ed alle accuse piovute dagli avversari politici, ma anche dal Pd, sono rispedite al mittente dai consiglieri del gruppo che sostiene Emiliano, Giuseppe Tupputi, Stefano Lacatena, Alessandro Delli Noci, Gianfranco Lopane e Alessandro Leoci. "Non possiamo condividere un modus operandi che traduce rancori (probabilmente) personali in atti prodotti da un’istituzione. Se c’è qualsiasi profilo che allontana, sia pure di un millimetro, l’attività della dirigenza dell’ente dal rispetto delle norme - scrivono in una nota gli esponenti di 'Con Emiliano' - saranno le autorità competenti a valutarlo e noi ne prenderemo atto. Non ci uniremo alla comitiva di chi vuole compiere 'operazioni ghigliottina' di avversari del momento e difenderemo la dignità delle scelte della politica e il diritto anzi, il dovere di chi governa di indicare le nomine di propria competenza ed il rispetto dei voti espressi dall’aula”.