Capodanno a Bari e provincia: gli eventi dal 30 dicembre 2023 al 1 gennaio 2024

Mancano ancora poche ore all'inizio del nuovo anno e Bari come anche molti comuni della provincia si preparano alla grande festa della notte di San Silvestro tra musica, spettacoli e iniziative a tema. Ricordiamo anche tante iniziative legate al tema natalizio, visite guidate e ingressi nei musei.

Il grande palco di piazza Libertà, a Bari, si accenderà ancora una volta per il grande concerto dell’ultimo dell’anno per accogliere tre grandi protagonisti della scena musicale italiana: Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta. L’evento sarà ancora una volta firmato da Radio Norba.

Torre Quetta è pronta a salutare il 2023 e ad accogliere il nuovo anno, in riva al nostro bellissimo mare. Il 31 dicembre dalle 11:00 fino al primo pomeriggio, saluteremo il vecchio anno, complici le temperature miti della nostra Puglia. Torre Quetta si propone come alternativa a tutti quelli che vogliono evitare il caos cittadino e passare una mattina all’insegna della musica e del buon cibo!

Lunedì 1, gennaio le porte di Musei, Castelli e Parchi archeologici afferenti alla Direzione Regionale Musei Puglia saranno spalancate al pubblico, pronte ad accogliere quanti vorranno regalarsi una parentesi culturale durante le prossime festività.

Laura Pausini porta in scena al Palaflorio uno show la cui creatività fa da cornice a una scaletta che alterna i grandi successi della carriera trentennale dell’Artista e i nuovi inediti dell’album Anime Parallele uscito in tutto il mondo lo scorso 27 ottobre. Più di due ore di musica in una scaletta che conta 37 canzoni, di cui 15 racchiuse in 4 momenti medley.

Il Capodabnno in piazza è a Monopoli. Il 31 dicembre a partire dalle ore 22, ospiti del "Winter Music Show" sul grande palco in piazza Vittorio Emanuele: DJ PIPPO PALMIERI & WENDER, direttamente da LO ZOO DI 105, il programma radiofonico più seguito e amato d’Italia: la musica travolgente dei PUMMAROLA SOUND, la comicità di TOMMY TERRAFINO, la bellissima voce di NEJA vi faranno ballare e cantare a squarciagola!

Lunedì 1 gennaio 2024 alle ore 11:00 nel Nuovo Teatro Comunale, in via Pertini a Ruvo di Puglia (BA) sesta edizione del Gran Concerto di Capodanno organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro Loco di Ruvo di Puglia. L'intero incasso del concerto sarà devoluto A Medici senza frontiere, l’organizzazione umanitaria non governativa impegnata a portare soccorso sanitario e assistenza nei luoghi del mondo in cui il diritto alla cura non è garantito. Sul palco la Banda Talos Città di Ruvo di Puglia diretta da Vincenzo Anselmi e Rino Campanale, una formazione di quasi 50 elementi - quasi tutti musicisti ruvesi provenienti dalle associazioni bandistiche locali

L'eclettica artista Nina Zilli sarà l'ospite d'onore del Capodanno in Piazza a Corato, un evento straordinario organizzato in collaborazione con Video Italia Puglia, per celebrare l'arrivo del nuovo anno insieme alla comunità. Nina Zilli, un'autentica forza della natura, un vulcano di passione musicale, si esibirà in una serata indimenticabile che vedrà anche la partecipazione di talentuosi artisti locali e un coinvolgente djset.

Ritorna il capodanno in piazza a Terlizzi targato PDL Comunicazione e Livee Eventi! Un evento che celebra la fine di un anno e ci carica di buone vibrazioni per l’anno che verrà. Una kermesse di musica, suoni e divertimento pronta a farvi scatenare tutti, da 0 a 99 anni! Sarà una festa trasversale, che coinvolgerà e farà da traino anche per i paesi limitrofi. Una piazza, quella di Terlizzi, pronta ad accogliere tutti e per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Torna lunedì 1° gennaio il tradizionale appuntamento con la Marcialonga Nicolaiana, la passeggiata sportiva giunta alla sua 25° edizione e ideata dopo i Giochi del Mediterraneo per avvicinare, sotto l’egida di San Nicola, le istituzioni e i cittadini al mare. Un appuntamento sportivo ma anche culturale che sa di storia, tradizione e buon auspicio per il nuovo anno.

Al Teatro Kismet di Bari torna il talento comico di Giuseppe Scoditti in Paolo Sorrentino vieni devo dirti una cosa. Doppia replica all’Opificio per le Arti di Bari il 29 e 30 dicembre alle ore 21.

Installazioni, piste di ghiaccio e villaggi di Babbo Natale tra elfi e renne, insieme alla Befana, restano il sogno di ogni bambino e di ogni adulto. E poi ancora souvenir, addobbi, ma anche dolci e vin brulé, musiche e bancarelle stracolme di oggetti di ogni tipo e stand enogastronomici: Mercatini di Natale e Presepi da visitare a Bari e provincia.