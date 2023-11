Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 18 e 19 novembre 2023

Dalle numerose sagre autunnali agli spettacoli dedicati a grandi e piccini: arriva un fine settimana davvero ricco di eventi. Non mancheranno anche i concerti, le mostre e le visite guidate alla scoperta del nostro territorio.

Tutti gli eventi del weekend: l'agenda di Baritoday

Sagre

Bari - La VII Edizione dell’International Street Food - la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, arriva a Bari nel piazzale antistante al Parco 2 Giugno. La 108° tappa di questo importante evento itinerante, si svolgerà da venerdì 17 novembre a Domenica 19 novembre (il venerdì dalle 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle 12 alle 24).Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

Noci - È tempo di Bacco nelle Gnostre. La città di Noci e la Murgia dei Trulli sono pronte a colorarsi di autunno e delle fragranze della terra generosa, accogliente, ricca di sapori, depositaria di saperi. Lo spirito di Bacco torna quindi ad aleggiare tra i vicoli del borgo antico.

Bari - Pensavate fosse finita? Invece sabato 18 e domenica 19 arriva la festa dell’Hamburger presso “La Bombetteria” a Torre Quetta. Ad un prezzo di 8€ la possibilità di gustare il mitico Hamburger della Bombetteria in un panino riccamente farcito, una porzione di patate fritte ed una birra.

Sammichele di Bari - Prosegue il programma di animazione dell'accogliente piazza Garibaldi di Sammichele di Bari, uno dei Borghi più belli d'Italia: domenica 19 novembre è in programma a partire dalle ore 16:00 un Mercatino dell'artigianato, del vintage e dei prodotti degli agricoltori locali a km0.

Teatro

Si ritorna al Planetario di Bari per viaggiare virtualmente nel cosmo ed osservare direttamente il cielo stellato con i telescopi.

Domenica 19 Novembre dalle ore 18:00 alle 19:00 spettacolo di astronomia “Viaggi Spaziali”: partenza dal Sistema Solare per un nuovo entusiasmante viaggio rivolto a grandi e piccoli sino ai confini dello spazio e del tempo.

Un magico negozio di giocattoli, tre anziani gestori e un’amicizia capace di superare ogni difficoltà: una storia semplice, poetica e divertente apre domenica 19 novembre la Stagione famiglie a teatro del Teatro Kismet. Lo spettacolo La burla - di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri - arriva alle 18 all’Opificio per le arti del capoluogo pugliese, inserito nella programmazione per i più giovani, curata da Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Un coinvolgente e poetico omaggio a colui che ha dedicato gran parte della sua vita e del suo immaginario ai bambini e ai loro mondi possibili.Per la settimana Internazionale dei Diritti dell’Infanzia la Casa di Pulcinella presenta lo spettacolo de I teatrini “Rodari Smart”: Sabato 18 e domenica 19 novembre ore 18.00 Teatro Casa di Pulcinella.

A Molfetta la stagione delle Famiglie a Teatro si apre domenica 19 novembre alle 18 con La storia di Hansel e Gretel: uno spettacolo che ci porta tra le fitte foreste della regione tedesca dello Spessart, per vivere le avventure di due bambini, Hansel e Gretel appunto, e il loro incontro con un personaggio mutevole: una donna che appare ai due fratellini bellissima, accogliente e materna, ma anche strega che inganna e mangia i bambini.

Al Petruzzelli di Bari Lo Schiaccianoci dell'Accademia del Teatro alla Scala, Lo spettacolo ha già registrato il tutto esaurito.

Concerti

Al Demodè Club di Modugno (Ba), si esibirà Emis Killa con una data del suo “Live tour 2023”, che segue il lancio dell’album “Effetto Notte”, trascinato dal singolo “On Fire”, con Sfera Ebbasta, immediatamente salito in testa alle classifiche.

Artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, Venerus fa tappa a BARI con il “‘18-’23 Club Tour”, il suo tour invernale - prodotto da Palace Agenzia - che lo vedrà esibirsi per la prima volta nei principali club italiani nei mesi di novembre e dicembre 2023. Appuntamento sabato 18 novembre al Demodè.

Si ascolteranno brani antichissimi, risalenti persino al Decimo e Undicesimo secolo, e tutti afferenti l’àmbito astronomico, durante il concerto «La musica delle sfere» che l’Ensemble 400 presenta . Un nuovo doppio appuntamento per il festival Anima Mea diretto da Gioacchino De Padova che verrà introdotto dall’astrofisico Giovanni Covone, chiamato a dialogare con l’attrice Nunzia Antonino sul tema al centro del programma, un susseguirsi di frammenti anonimi tratti da antichi codici custoditi in varie biblioteche in giro per l’Europa accanto a creazioni di Gaultiero di Châtillon, Bernardo di Cluny, Guillaume Dufay e Raimbaut de Vaqueiras, famoso trovatore provenzale.

Visite guidate

“Dalla Terra alla Tavola”, parte sabato 18 novembre il calendario delle iniziative per la riscoperta dei prodotti autentici locali. Si terrà presso l’azienda agricola Azzollini Giuseppe, in Località Memoragine a Giovinazzo, il primo appuntamento. Sarà possibile scegliere fra due fasce orarie: la prima alle ore 9:30 e la seconda alle ore 11.00.

Passeggiate esperienziali nella natura per i boschi di Quasano in un percorso ad anello lungo circa 7 km. Al Museo di Santa Scolatsica per un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari. Qui tutte le visite in programma.

Mostre

Al Margherita di Bari 120 gli scatti vincitori della 66° edizione del contest World Press Photo, la cui esposizione è curata, quest’anno, da Julia Kozakiewicz (Polonia): immagini selezionate tra 60.448 fotografie candidate e scattate da ben 3.752 fotografi provenienti da 127 paesi del mondo. Si tratta di lavori di fotogiornalismo e fotografia documentaristica firmati da fotografi professionisti.

Fino a pochi anni fa, guardare dei cadaveri e fare ricerche sulla caratteristica anatomica degli stessi era un ambito riservato esclusivamente ai medici nelle sale di dissezione delle università.La scoperta della plastinazione e della presentazione di pezzi di esposizione in occasione di mostre pubbliche ora permette al pubblico di farsi un’idea del corpo umano. La mostra “Mostra Corpi Umani” è in programma il 19 novembre all'Hotel Fuori Le Mura di Altamura, presenta un'ampia raccolta scientifica di reperti anatomici.

Ad Altamura la mostra PANI D’ITALIA. Le Regioni si raccontano. I visitatori potranno ammirare le forme di pane DOP, IGP [ancora poche, a dire il vero], PAT e presidi Slow Food delle venti le regioni d’Italia, corredate da gigantografie i cui originali provengono dagli Archivi Alinari / Archivi rappresentati. Sono foto storiche dell’Ottocento e del primo Novecento che documentano le tradizionali tecniche di coltivazione del grano, la lavorazione del pane e la diffusione dell’arte bianca in Europa e in America negli anni della grande emigrazione che segnò profondamente il nostro Paese.