Weekend a bari e provincia: gli eventi del 2 e 3 aprile 2022

Aprile inizia con un fine settimana all'insegna della cultura tra spettacoli a teatro per grandi e piccini, concerti, mostre e gli ultimi appuntamenti dedicati al cinema con il Bif&st. Per gli amanti delle passeggiate all'aperto numerose occasioni per apprezzare il nostro territorio grazie alle visite guidate per Bari e tra sentieri inesplorati nella natura.

Concerti

Family Concert

Appuntamento a teatro per le famiglie con la grande musica: al Petruzzelli è in programma un nuovo FAMILY CONCERT condotto da Nicola Colafelice, giovane e carismatico direttore pugliese attivo in Italia ed all'estero, che dirigerà l’Orchestra del Teatro.

Omaggio dell’Orchestra sinfonica metropolitana a Pier Paolo Pasolini

A Bari e ad Acquaviva delle Fonti un omaggio in occasione del centenario della sua nascita: il programma prevede l’esecuzione in prima assoluta del componimento sinfonico “Pasolini, il poeta della vita” scritto, su commissione dell’ICO di Bari, dal compositore Paolo Vivaldi, che per l’occasione dirigerà anche l’orchestra metropolitana, e con la voce recitante dell’attrice barese Carmela Vincenti.

L'Orchestra del Teatro Petruzzelli in concerto al "Mercadante" di Altamura

Secondo appuntamento della nuova stagione "Musica Teatro Danza in dieci Variazioni", con la direzione artistica di Fiorella Sassanelli, al Teatro Mercadante di Altamura. Il 2 aprile, alle ore 20, da non perdere il concerto dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta da Nicola Colafelice.

'Placenta', spettacolo di danza e arte digitale in scena al Teatro Abeliano

“Placenta” è uno spettacolo che fonde la fisicità dei danzatori e l'immaterialità delle scenografie digitali, simulando un viaggio all’interno di un ambiente organico contaminato. Un dinamico intreccio di danza contemporanea e aerea che mette in luce la tragica convivenza con uno dei materiali più utilizzati al mondo: la plastica.

Al Teatro Kismet Antonio Rezza in scena nel week-end con 'Bahamuth'

Sul palcoscenico Antonio Rezza, con Ivan Bellavista e Neilson Bispo Dos Santos, per raccontare attraverso il simbolismo teatrale un’umanità varia e l’arrivo di Bahamuth, l’essere supremo. L’opera, liberamente associata al Manuale di zoologia fantastica di J.L. Borges e M. Guerrero, vede un punto focale nella costruzione scenografica: sul palco la scatola, giocattolo di metallo, legno, stoffa verde e aria, determina un vincolo formale e provoca un’urbanizzazione dello spazio composto di piani d’aria, definiti da rette quasi mai parallele.

A Mola di Bari 'Tableaux vivants' caravaggeschi con Teatri 35 e Nuova Orchestra Scarlatti

Le grandi opere di Caravaggio, Rubens e altri pittori seicenteschi si animano nei tableaux vivants dei Teatri 35, compagnia attiva da circa vent’anni nel campo della sperimentazione scenica. E raccontano una storia di straordinaria bellezza sulle note barocche di Händel, Pergolesi, Purcell e altri compositori suonate dai solisti della Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, storica istituzione musicale.

Spettacoli

'Il bacio della vedova' di Israel Horovitz in scena al Teatro Radar di Monopoli

L’ipnotico allestimento di Teresa Ludovico porta in scena un cast di giovani e potenti attori e ci accompagnerà nell’esplorazione di quello che la stessa regista definisce il “cono d’ombra che abita ognuno di noi”.

Al Piccolo Teatro di Bari “Eugenio D’Attoma” in scena la commedia “Sciammerghe”

Commedia in vernacolo barese scritta da Eugenio D’Attoma, portata in scena da Nietta Tempesta insieme a Italo Interesse, Roberto Romeo e Angelo Simplicio che immerge lo spettatore in un’aula di tribunale nella quale una donna, una più attuale Medea, con una grande forza al contrario di quello che si può pensare di lei, dialogando con un presidente e magistrati dell'accusa e della difesa, fa un excursus della sua vita, raccontando le sue tragiche azioni, provando a farne comprendere le motivazioni. L’autore gioca in modo raffinato e intelligente sul sottile confine del controsenso ponendo al centro della storia la figura femminile e l’amore tra madre e figli.

Mostre

Nell’ambito del Fuori Bif&st, la rassegna promossa dal Comune di Bari per animare i luoghi della città durante la XIII edizione del Bif&st-Bari con grandi e piccoli eventi dedicati alla settima arte, aperte al pubblico due mostre: due esposizioni fotografiche straordinarie: “Bari, storie e frammenti” di Uliano Lucas, al Museo Civico, e “Ritratti di Cinema” di Antonietta De Lillo, al Museo Archeologico di Santa Scolastica.

Visite guidate ed escursioni

Passeggiate e itinerari alla scoperta di Bari tra percorsi sotterranei, palazzi storici e fortificazioni medievali. Non mancheranno escursioni nella natura tra ipogei ed eremi e querce.