Eventi a Bari e dintorni: cosa fare nel weekend del 24 e 25 settembre 2022

Con l'arrivo dell'autunno l'aria si fa più frizzate ma questo non sarà certo motivo di scoraggiamento per chi ha desiderio di uscire e trascorrere del tempo tra amici e parenti dopo una settimana di impegni e lavoro. Ci sono diversi appuntamenti dedicati alla musica, all'arte e alla cultura. Date un'occhiata agli eventi in programma per questo fine settimana:

Giornate Europee del Patrimonio

Un ricco cartellone di appuntamenti scelti per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) al Museo Nazionale Archeologico di Altamura, nel weekend del 24 e 25 settembre. Tre appuntamenti di pregio e un filo conduttore che lega luoghi e protagonisti: la volontà di esaltare l’arte in ogni sua forma.

A Bari un’occasione è imperdibile per scoprire un luogo che anche i baresi non conoscono e che riporta indietro nel tempo, addirittura nel ‘500. L’architetto Maria Piccarreta, Segretario Regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, apre le porte del Palazzo di Bari vecchia a cittadini e turisti e mostra alla città l’antico forno “incastonato” nella corte del cosiddetto "Isolato 49”. Mentre la Pinacoteca metropolitana "Corrado Giaquinto" presenterà una selezione di opere incentrate su questa tematica come momento di riflessione in funzione di una sostenibilità cognitiva come eredità per il futuro. Sabato 24 e domenica 25 settembre, la Pinacoteca di Bari offrirà l'occasione per visitare una esposizione di dipinti dell'Otto e Novecento facenti parte della sua Collezione permanente sul tema del mare.

A Monopoli due giornate di visite guidate, incontri e laboratori che apriranno eccezionalmente le porte della Cripta di San Matteo all’Arena, della Chiesa di San Giuseppe e Anna, San Martino e Sant’Angelo in Borgo.

Spettacoli e Concerti

MIKA è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e a portare la sua musica in uno speciale concerto nel Teatro Petruzzelli e al Palaflorio di Bari.

A Molfetta lo spettacolo “Jerusalem Way” è un invito al viaggio. Ci guidano in questo percorso le musiche di Antonella Ruggiero, dei Radiodervish e dell’Ensemble Calixtinus in una sintesi creata apposta per l’occasione e con la collaborazione del Quintetto d’Archi della Filarmonica Pugliese.

Un lungo weekend ricco di appuntamenti musicali sostenuti dall’assessorato comunale alle Culture attraverso il bando per contributi - nel caso dei festival “Anima mea”, “Di voce in voce” e “Time Zones” -, i fondi del MiC - per gli eventi nel cartellone Le due Bari - e la collaborazione con la fondazione Petruzzelli - per i concerti di “Municipi sonori per l’Ucraina”-. Qui gli appuntamenti in programma

All’Anfiteatro Arena della Pace di Bari, lo spettacolo Il meglio di Rimbamband del celebre gruppo comico di attori/musicisti pugliesi composto da Raffaele Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo e Nicolò Pantaleo. Lo spettacolo presenta, assieme ad alcuni inediti, i pezzi più amati della Rimbamband grazie ai quali ha fatto ridere negli ultimi anni tutti i teatri d’Italia.

Nelle Grotte di Castellana lo spettacolo Hell in The Cave che unisce danza, voci, suoni e luci, e capace di abbracciare l'intero ambiente naturale della caverna della Grave come spazio scenico, nasce da una suggestione e da un grande amore per la lingua e l’opera di Dante.

Dal 24 settembre all'Abeliano torna il Festival Di Voce In Voce, l'evento realizzato dall'Associazione Culturale Radicanto e dedicato alle produzioni musicali originali nel genere d'autore e popolare. Qui i concerti in programma per il weekend.

Due gli appuntamenti in programma per le ultime due settimane del mese con Ruvo Coro Festival, realizzati in collaborazione con prestigiosi artisti del panorama musicale nazionale. Qui i concerti in programma.

Escursioni e visite guidate

Appuntamenti con le stelle presso l’Osservatorio Astronomico Comunale di Acquaviva per scrutare il cielo stellato attraverso il grande telescopio della cupola ed agli altri strumenti dello staff del Planetario di Bari e poi ancora nel Parco Naturale di Lama Balice per un appuntamento dedicato all’osservazione astronomica ed alla scoperta della flora e della fauna della lama.

Escursione alla scoperta delle meraviglie della dolina più grande del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Appuntamento per grandi e piccini per vivere una suggestiva e affascinante escursione a contatto con la Natura tra le grotte. A Castellana Grotte le visite Speleonight e Speleofamily esperienze sensoriali nel sottosuolo che mostrano un volto diverso del sito carsico. Anche per questo fine settimana un ricco programma di visite guidate alla scoperta delle bellezze di Bari tra palazzi, teatri, percorsi sotterranei e nei vari quartieri della città. QUI tutte le visite in programma