Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 5 e 6 febbraio 2022

Tanti eventi in programma per vivere un fine settimana all'insegna della cultura e delle passeggiate: appuntamenti a teatro per grandi e piccini con gli spettacoli nei diversi palchi della città, mostre, tante visite guidate nella città vecchia e lungo la costa alla scoperta delle bellezze naturalistiche della provincia.

Teatro

Dino Abbrescia e Gianluca Gobbi tornano a vestire i panni di Mimmuccio e Michele sul palcoscenico del Teatro Radar di Monopoli. Sono i protagonisti di Vamos, una crime story tutta da ridere in programma nello storico cineteatro sabato 5 febbraio alle ore 21 e domenica 6 febbraio alle ore 18.

Al Teatro Abeliano uno spettacolo di riflessione civica e di cultura d'attualità Padrone mio: Un sindacalista, un giornalista, un musicista. Tre vite. Apparentemente molto diverse ma unite da un filo comune, nascosto dietro piccoli screzi, conflitti e protagonismi della routine quotidiana. Il mondo del lavoro raccontato da chi ha scelto di sposare il punto di vista degli ultimi, gli sfruttati.

Due maestri del teatro insieme sul palcoscenico. Umberto Orsini e Franco Branciaroli dal 3 al 6 febbraio a Bari (Teatro Piccinni) con il loro Pour un oui ou pour un non, commedia francese di Nathalie Sarraute, una delle più importanti scrittrici francesi della seconda metà del Novecento e che ha occupato un posto importante nell’alchimia tra teatro dell'assurdo e teatro del quotidiano, mette al centro della scena la forza delle parole in una ragnatela di incomparabile abilità.

Il Teatro Traetta ospiterà “Occhio al cuore” di Emiliano Metalli liberamente ispirato a “Il cuore rivelatore” di Edgar Allan Poe con Mauro Toscanelli e Bruno Petrosino, che ne curano anche la regia. Nel buio di una cella, in un manicomio criminale, un uomo e le sue apparizioni tentano di ricostruire un passato dimenticato, immaginando le motivazioni di un omicidio apparentemente immotivato: sprazzi di vita quotidiana si mescolano a ricordi, fantasie, elucubrazioni e incubi. I protagonisti danno così voce e pensiero a un mondo di ossessioni e delusioni, in cui il delitto può sembrare la più facile via d’uscita.

Peri i bambini appuntamenti al Planetario con il laboratorio scientifico per bambini “Lego on mars”: giocando con i mattoncini i bambini impareranno a conoscere tutte le caratteristiche di Marte costruendo veicoli spaziali e la propria base sul pianeta rosso. Ci saranno inoltre due spettacoli dedicati alla vita e allo spazio: Viaggi spaziali e lo spettacolo di teatro-scienza Perseo e la magia delle stelle cadenti.

Visite guidate ed escursioni

Per chi ama la storia, l'architettura e il territorio vi segnaliamo una serie di visite guidate a tema: Bari e il suo sottosuolo, Visita al Museo di Santa Scolastica, alla scoperta dei musei di Conversano, visita guidata a Bari tra streghe e leggende - speciale la morta Bèfani, trekking sui sentieri lungo la costa di Polignano e tra Torri e Casali di Giovinazzo.

Musei e Concerti

Appuntamento a Bari e Bitonto con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Metropolitana dal titolo “Serenata”. Nella Sala etrusca di Palazzo Pesce “Donatello D’Attoma meets Gaetano Partipilo”.Un concerto in Puglia, in collaborazione con l’Agìmus, che vede il pianista Donatello D’Attoma e il sassofonista Gaetano Partipilo tornare a esibirsi insieme nella loro terra.

Planet or Plastic? per la prima volta in Puglia, a Bari. L’esclusiva mostra fotografica curata da National Geographic e organizzata da CIME èospitata dal teatro Margherita di Bari. Al Museo Civico 'Donne resistenti, la mostra fotografica e documentaria illustra il ruolo delle donne nella lotta antifascista – opposizione al fascismo in Italia e Germania, guerra civile in Spagna, Resistenza europea – con particolare riferimento a quattro paesi, cui sono dedicate altrettante sezioni della mostra: Spagna, Francia, Germania, Italia.

Rievocazione storica

In piazza IV novembre a Bari una celebrazione in ricordo del primo incontro della Principessa e del Principe delle Due Sicilie, avvenuto a Bari il 3 febbraio 1859. L'evento si svolgerà sotto la targa marmorea che richiama lo storico accadimento: l’arrivo nel Porto Vecchio, della Duchessa Maria Sofia Wittelsbach di Baviera, Principessa delle Due Sicilie, sorella dell’imperatrice Sissi, per la celebrazione di conferma delle nozze avvenute per procura in Austria, con il Duca di Calabria, Francesco Leopoldo di Borbone, Principe ereditario delle Due Sicilie.