Weekend a Bari e dintorni tra sagre, escursioni, concerti, arte e spettacoli: gli eventi da non perdere

Cosa fare in questa fine settimana di giugno? Secondo le previsioni meteo sarà un weekend tra sole, caldo (senza eccessi) e il rischio pioggia ma poco importa perchè siamo a Bari e c'è sempre un motivo per cui essere felici: passeggiate nel centro storico alla scoperta delle bellezze artistiche e poi escursioni , spettacoli per tutti, musica ed intrattenimento senza dimenticare l'appuntamento della Bari al San Nicola con la sfida di domenica 11 giugno alle 20:30.

Per aiutarti a fare il punto, 10 eventi per trascorrere il weekend.

Sagra della ciliegia ferroviaria

A Turi appuntamento con la Sagra della Ciliegia Ferrovia , una due giorni in arrivo dal colore rosso, quello della buccia del frutto più amato dai pugliesi e non solo, con la polpa di colore rosa e la forma di cuore con un peduncolo allungato.

Alla ricerca delle origini

Alla ricerca delle proprie origini: Da dove si parte per iniziare una ricerca genealogica? Quali fonti sono liberamente accessibili online? Cosa si trova in archivi, biblioteche e registri parrocchiali? E come vi si accede? Sono le domande a cui risponderà Alessandro Lavopa, genealogista barese, in un incontro divulgativo dedicato alla ricerca delle proprie origini .

Concerto di famiglia

Domenica 11 Giugno alle 18.00 appuntamento con il Family Concert , biglietti al costo di 1 euro per i bambini fino ai 12 anni e di 5 euro per gli spettatori di qualsiasi età.

Edizione estiva Ultra Pop

Il DF Theatre di Bisceglie (BT) per la rassegna “ Ultra Pop summer edition ”, che ospita gli artisti della scena nuova trap, rap e hip-hop italiana, al si esibirà il rapper Tony Effe, che proporrà dal vivo, per la prima volta, il nuovo brano realizzato con la cantante salentina Emma, ??“Taxi sulla Luna”.

Maggio all'infanzia

Uno speciale progetto teatrale sulla disabilità e due appuntamenti legati all'astronomia connotano il week-end di appuntamenti a Bari e Monopoli del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all'infanzia : Sabato 10 giugno alle 18 il Teatro Kismet del capoluogo pugliese ospita alle 18 (H)amleto; domenica 11 giugno invece alziamo gli occhi al cielo con due lezioni spettacoli dedicati alle meraviglie dell'universo e curati da Associazione Andromeda. Nell'Arena all'aperto del Teatro Kismet alle 21 va in scena Magica Scienza; alle 20.30 è invece il Roof Garden del Teatro Radar di Monopoli a fare da palcoscenico per Storie cosmiche , lezione spettacolo di Pierluigi Catizone.

Tra mare e ipogei

Escursione tra mare e ipogei lungo la costa di Polignano alla scoperta di luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.

Sogno di una notte di mezza estate

Appuntamento con Archeo trekking teatrale: "Sogno di una notte di mezza estate alla Foresta di Mercadante". Un percorso volto a ri-scoprire luoghi nascosti, che raccontano di radici, di riti antichi, di un passato che è stato e che non può essere dimenticato, luoghi di straordinario impatto emotivo per i partecipanti, guidati sapientemente da PugliArte in un viaggio a ritroso nel tempo. La passeggiata sarà allietata da un momento teatrale, che richiama la tradizione del teatro viaggiante, in cui gli spettatori saranno magicamente coinvolti in una storia, la divertente pièce teatrale degli Artigiani, tratta da ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di W. Shakespeare.

ViaggiArte

Al Museo Civico arriva il progetto ViaggiArte in Puglia 2023, mostra itinerante di una selezione dei migliori lavori già esposti al Palazzo WEGIL di Roma (dal 3 al 18 novembre 2022) per la IV Biennale dei Licei Artistici Italiani, che ha visto partecipare 174 Licei Artistici italiani e 11 Scuole d'arte europee e internazionali, con ben 140 opere in mostra.

Chiacchr e frutt

Torna CHIACCHR E FRUTT, la tradizionale Sagra di prodotti agricoli e artigianali nella vecchia Stazione di Adelfia. Tornano le serate in compagnia dei nostri produttori a km zero, le bravissime artigiane e il buon cibo. QUI il programma.

Concerto

Prosegue la rassegna all'aperto in pieno centro a Bari “Ar/GIRO DI ACCORDI”. Domani, venerdì 9 alle 21.30, al Bistrot Club Argiro 52 sarà di scena in quartetto del pianista Bruno Montrone, con Serena Grittani alla voce, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria.