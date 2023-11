Weekend a Bari e provincia: gli eventi del 11 e 12 novembre 2023

Ci siamo, parte un fine settimana dal carattere decisamente autunnale e non ci riferiamo soltanto alle temperature ma anche agli eventi a tema in programma a Bari e dintorni. Vino, carne, castagne, cioccolato e poi ancora musica, spettacoli e tante visite guidate per scoprire il nosro bellissimo territorio tra percorsi unici e angoli ancora inesplorati.

Torna la V edizione della Festa del Cioccolato, da venerdì 10 a domenica 12 Novembre 2023 in Piazza Umberto a Bari per un imperdibile appuntamento dedicato ai golosi: squisitezze nelle varie ricette regionali prodotte tutte a base di cioccolato considerato “puro” perché privo di additivi e conservanti, dalla raffinata pralineria agli spezzati, dal gianduiotto, al cioccolato speziato, con i liquori, con la frutta secca.

A Conversano torna Novello sotto il Castello il 10-11-12 novembre nel centro storico a tre giorni con protagonisti musica ed enogastronomia.

A Putignano protagonisti d'eccezione il buon vino primitivo, sua maestà il baccalà fritto, caldarroste, crêpes, panini e altre specialità gastronomiche per la Festa di San Martino. Sul palco di Largo Porta Nuova saliranno Enzo Calabritta per l’animazione dalle 18 alle 20, seguito dai Casa Babylon, la Cover Band Putignanese di Manu Chao e, per concludere, a partire dalle 22, il grande ritorno a Putignano dei dj di Radio Norba. Sul palco Luigi Landi, Claudia Cesaroni ed Antonello Gentile per un Party People da non perdere.

Per i più piccoli, grazie alla collaborazione con Vuemme Consulting, saranno a disposizione gonfiabili totalmente gratuiti per tutta la serata mentre, a partire dai 14 anni in su, sarà possibile partecipare al torneo di calcio balilla umano.

A Gravina con il Cardoncello on the road, la sagra itinerante ideata e promossa dalle Pro Loco UNPLI e dai Comuni del territorio del Parco Nazionale Alta Murgia: stand, mostre, visite guidate, degustazioni di prodotti tipici, musica popolare, prodotti tipici.

"Host in old Town" presenta la prima edizione della festa d'autunno. Sabato 11 novembre, a partire dalle ore 19.00, l'appuntamento è con il gusto e con la musica dal vivo nel centro storico di Molfetta.

Sabato 11 novembre, al Multicinema Galleria di Bari, Paola Cortellesi interverrà in tre spettacoli, insieme all’attrice Emanuela Fanelli, per presentare e discutere col pubblico del suo film d’esordio come regista, «C’è ancora domani».

Sfiniti dal dover rispondere quotidianamente ad almeno 20 persone a testa che chiedono «Quando tornate insieme?» e «Ma non vi eravate sciolti?» (per non parlare del tasso), ELIO E LE STORIE TESE risolvono il problema tornando anche a Bari il 12 novembre al TeatroTeam.

Bitonto ospita la manifestazione Monumenti Aperti, che in questa edizione 2023 consentirà di visitare nove importanti siti cittadini raccontati per l’occasione da oltre 600 alunni di tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. Per questa quarta edizione bitontina sono state coinvolte anche le frazioni di Palombaio e Mariotto.

Una confidenza pubblica di una ‘giovane’ donna ‘brutta’, che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio di aprirsi un varco nella società delle Cosce e delle Libertà. La merda, pluripremiato testo di Cristian Ceresoli, è in scena al Teatro Kismet sabato 11 novembre alle ore 21 per il nuovo appuntamento della Stagione ‘Bagliori’.

Arte visiva, ritmo, enogastronomia e cultura sono gli ingredienti di Spazio Musica, il nuovo format di intrattenimento nella cornice del Parco Rurale di Masseria Spina a Monopoli (Ba). Il primo appuntamento sabato 11 novembre, inizio alle ore 21:00, con il live di The Good Ole Boys, Rock’n’Roll and Vintage Music Party Band che da più di 15 anni porta sui palchi di Puglia lo spirito degli anni 50 e 60, facendo ballare e cantare con i classici di Elvis Presley, Beach Boys, Chuck Berry, Nancy Sinatra, Supremes, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Janis Joplin, Beatles, Blondie e tantissimi altri, e la cena degustazione a cura di Parco Rurale e Le Cucine di Spina con abbinamenti di una selezione vini di Spina Wine Cellar. A seguire dalle ore 23:00 il dj set di Sunrush, Michele Costante e Vins e cocktail bar a cura di Roberto Galiano, bartender e co-proprietario del Carlo Quinto ristorante & cocktail bar e Salsamenteria “la salumeria alcolica", formatore presso “Bar project Academy” di Bari.