Weekend dell'Immacolata a Bari e provincia: gli eventi dal 8 al 10 dicembre 2023

Con la Festa dell'Immacolata parte ufficialmente il periodo natalizio: sarà un fine settimana ricco di manifestazioni a tema. Molti comuni della provincia inaugureranno il periodo delle iniziative dedicate alle feste tra cibo, spettacoli, degustazioni, tradizione e sacralità. Non mancheranno però gli appuntamenti a teatro con spettacoli, musica e danza come anche gli eventi pensati per i più piccoli. Date un'occhiata!

Il Natale è l'occasione perfetta per stare insieme, condividere momenti preziosi e rafforzare i legami familiari. Per i più piccoli, in particolare, rappresenta un’esperienza magica e indimenticabile, costellata di luci colorate, giochi, personaggi e racconti fantastici. Babbo Natale incontrerà i bambini l’8, 9, 10, 16, 17, 22 e 23 dicembre: sarà possibile scattare un selfie con lui e scrivergli la letterina dei desideri. L’8 dicembre si esibirà la Christmas Music Band, mentre il 9 e 22 dicembre sarà la volta degli Elfi sui trampoli; il 10 dicembre illuminerà la Galleria lo show Future Light.

Arriva anche a Bari il musical «A Christmas Carol», in una data organizzata da Aurora Eventi: l’appuntamento è venerdì 8 dicembre alle 21, al Teatroteam di Bari, per uno spettacolo che finora ha incantato grandi e piccini.

Una serata magica e coinvolgente che si terrà Venerdì 8 dicembre presso la suggestiva location del Castello Caracciolo di Sammichele di Bari tra sorprese e momenti unici.

Lo spettacolo benefico “Le Strade di San Nicola”, lo show organizzato dall’omonima federazione di associazioni che, nel nome della solidarietà, vedrà artisti di fama nazionale alternarsi sul palco del teatro Petruzzelli il prossimo 8 dicembre.

Il Natale come non l’avete mai vissuto! Non perdete l’opportunità di immergervi nella Magia del Natale e nell’incanto della Scuola di Magia, tutto nello stesso luogo: nel suggestivo Castello Marchione, potrete vivere le emozioni di Magolandia, immersi nella magica atmosfera natalizia.Tre giorni di attività rivolte a grandi e piccini, dove tutta la famiglia potrà tuffarsi nelle atmosfere più accoglienti dell’anno!

Dal 7 al 9 dicembre la fanoje, l’antico rito del falò, si accende in via Madonna del Pozzo e promette tanto divertimento, buon cibo, ottima musica e recupero delle antiche tradizioni. Al tradizionale “rito” del falò si affiancherà inoltre un percorso eno-gastronomico su via Madonna del Pozzo e piazza Matteotti, con un’atmosfera resa suggestiva dai numerosi spettacoli e dai concerti sul palco principale tra cui, oltre ai già citati Sud Sound System, Mama Ska e Le Stelle di Hokuto.

Aperture straordinarie diurne e serali e orari prolungati di visita saranno l’offerta del weekend: si comincia dal giorno dell'Immacolata fino alla domenica 10 dicembre.

All’Ex Mercato del Pesce Art Revolution, l’esposizione interattiva dei quadri parlanti: un evento multimediale in cui quattordici capolavori della storia dell’arte animati digitalmente raccontano la loro storia creando un percorso didattico che attraversa cinque secoli, dal rinascimento alla Pop Art, con un focus dedicato a Vincent Van Gogh.

Apertura straordinaria dell'Immacolata a Palazzo dell'Acqua: Tutti i dettagli per prenotare sono sul portale di AQP, nella sezione Pianeta Acqua, pagina Il Palazzo dell’Acqua. Nella stessa pagina è possibile effettuare il tour virtuale del Palazzo.

Anche quest’anno la stella cometa torna a Gravina per fermasi sul quartiere Fondovito, in occasione di “Gravinae Nativitas - Antichi mestieri in presepe”, l’esperienza natalizia che ha emozionato gravinesi e forestieri. Nelle giornate dell’8 e 9 dicembre e 5 e 6 gennaio, la storia biblica torna ad animare l’antico rione Fondovito, cuore pulsante del nostro centro storico, in un ambiente mozzafiato e in un’atmosfera fiabesca unica.

Con Relax Tour viene annunciato il suo ritorno sui palchi: otto concerti nei palasport delle principali città italiane, a distanza di quattro anni dagli ultimi live. Calcutta calcherà anche il palco del Palaflorio di Bari il 10 dicembre 2023.

Sabato 9 Dicembre ed in replica Domenica 10 dicembre alle ore 20:00 presso il Planetario di Bari l'astronomia si racconta anche con la musica nell'evento "Astronomy Domine - L'Astronomia dei Pink Floyd". La musica dei Pink Floyd contiene numerosi spunti astronomici che coinvolgono l'ascoltatore in veri e propri viaggi spaziali.

A Bari arriva la diciannovesima edizione di “SpaccaBari”, la tradizionale mostra di presepi d’autore. La mostra sarà inaugurata al Fortino di Sant’Antonio venerdì 8 dicembre, alle ore 21: resterà aperta fino all’1 gennaio.

Il gatto e gli stivali (consigliato a partire da 5 anni) in scena domenica 10 dicembre alle ore 18 per la Stagione famiglie a teatro del Kismet di Bari, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Un poetico racconto di riscoperta, di un’anima fragile che ha solo un grande sogno, schiacciato da una mentalità ristretta di provincia: danzare. La Compagnia Les Moustaches porta in scena sabato 9 dicembre alle ore 21 al Teatro Kismet di Bari La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza.