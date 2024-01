Weekend dell'Epifania a Bari e provincia: gli eventi dal 5 al 7 gennaio 2024

Come recita il vecchio adagio popolare "l'Epifania tutte le feste le porta via". Stando al calendario non c'è scampo e bisogna rassegnarsi alla fine delle feste. Tuttavia gli appuntamenti in programma per godersi questo ultimo weekend di atmosfere natalizie sono davvero tanti, da quelli dedicati ai più piccoli, che aspettano con trepidazione l'arrivo della Befana, alle manifestazioni sacre, con i suggestivi presepi viventi che rievocano l'arrivo dei Re Magi. Ecco dunque tutti gli appuntamenti in programma a Bari e dintorni:

A Palese in Piazza Bellini si terrà l’evento “La Befana a Palese...Insieme!” organizzato dall’associazione culturale Palese Insieme. Verranno riproposti giochi di strada, le mitiche caldarroste, popcorn e dolciumi, il tutto in compagnia dei “Baresi Capatosta”.

A Polignano il giorno dell’Epifania si fa festa in piazza Aldo Moro L’associazione Meravigliosa Maschera organizza “La Befana vien dall’alto”: un mix di eventi e grandi sorprese, a partire dalle 16.30. Ci saranno la Befana acrobatica, la Vagaband street band, i mercatini delle dolcezze.

Storie al camino, la Befana alla Casa di Pulcinella. Lo spettacolo, allegro e divertente permette di scoprire il vero senso delle festa, la gioia di stare insieme, anche per una storia, che si scopre avvincente e ricca di meraviglie.

A Sannicandro un momento dedicato ai bambini e alle loro famiglie che ha come riferimento i libri e le storie: il Presidio del Libro di Sannicandro di Bari con il sostegno della Regione Puglia, propone lo spettacolo del Granteatrino L’Opera di Pulcinella rivolto ai piccoli lettori e ai loro genitori. Quasi fosse stata scritta dai Grimm, ‘L’opera di Pulcinella’ funziona come una fiaba. L’amore, l’eroe, l’avversario, le traversie, il lieto fine… Manca niente in questa storia nella quale il protagonista (Pulcinella, ovviamente) per riconquistare la sua Bella deve passare attraverso una serie di prove, talune anche orribili. Tuttavia, egli è o non è un eroe?

A Conversano il 6 gennaio appuntamento in piazza Castello e in corso Domenico Morea dalle ore 17.00 con la Festa della Befana. I bambini e le loro famiglie sono attesi nell’Igloo del Polo Nord per incontrare la nonnina con la scopa.

Da largo San Leone Magno a Tenuta Barberio: tutte le occasioni per festeggiare, con Piazze d’Inverno, l’arrivo della Befana a Castellana Grotte.

A Rutigliano a partire dalle 19 in piazza Colamussi è in programma uno spettacolare appuntamento per tutta la famiglia: la ‘regina dell’Epifania’ si calerà dal tetto del palazzo settecentesco che domina la piazza. Una discesa da brividi che terminerà sul dolce trono posizionato nella Casa della Befana, anch’essa allestita nei minimi dettagli, tra bastoncini di zucchero, abeti, lanterne e la maxi calza piena di dolci, oltre allo speciale presepe arricchito dalla presenza dei Magi, veri protagonisti della festa dell’Epifania. Una serata che sarà arricchita da spettacoli di magia e giochi di luce

Venerdì 5 gennaio appuntamento con l'Osservatorio Astronomico Sirio, per una notte davvero magica alla scoperta delle stelle e dei segreti della stella cometa. L'attività è rivolta a bambini e adulti, consentirà di approfondire la conoscenza del cielo e di scoprire, in questo periodo natalizio, come e quanto l’astronomia abbia aiutato gli storici nel tentativo di datare la nascita di Cristo.